GB: Selbst Gefolterte sollen nach Ruanda abgeschoben werden

Medizinische Beweise für Schäden, die denjenigen zugefügt wurden, die von der britischen Regierung nach Ruanda abgeschoben werden sollten, sind aufgetaucht. Die Organisation Medical Justice veröffentlichte gerade den Bericht „Who’s Paying The Price? The Human Cost Of The Rwanda Scheme“ (Die menschlichen Kosten des Ruanda-Programms), eine umfassende Analyse der Menschen, die nach Ruanda abgeschoben werden sollen, die detaillierte medizinische Beweise für die ihnen zugefügten Schäden enthält. Diese Politik ist generell für jeden schädlich, ganz besonders aber für die Überlebenden von Folter und Menschenhandel, die bereits einen hohen Preis zahlen müssen, bevor überhaupt ein Flug nach Ruanda gestartet ist.

Die britische Regierung hat ein grausames und skrupelloses Abkommen geschlossen, durch das Menschen, die in das Vereinigte Königreich gekommen sind, um Sicherheit zu suchen, gewaltsam nach Ruanda abgeschoben werden, ohne in das Vereinigte Königreich zurückkehren zu können. Das Abkommen wurde vom Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, von Parlamentsausschüssen und von der medizinischen Fachwelt scharf verurteilt. Die Anhörungen beginnen am Montag, dem 5. September 2022, dem Tag, an dem der neue Premierminister bekannt gegeben wird. Sowohl Rishi Sunak als auch Liz Truss haben weitere Abkommen nach dem Vorbild Ruandas „versprochen“.

Der erste Abschiebeflug nach Ruanda wurde gestoppt. Doch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Betroffenen sind bereits stark beeinträchtigt. „Unsere Ärzte haben die schwerwiegenden Auswirkungen der drohenden Abschiebung nach Ruanda auf die psychische Gesundheit beschrieben: intensive Ängste, Zukunftsängste, ein tiefgreifender Verlust an Hoffnung und traumatische Erinnerungen an vergangene Erfahrungen der Ohnmacht rauben den Menschen das Gefühl der Sicherheit, das für eine sorgfältige Bewertung und Genesung erforderlich ist. Diese Erfahrungen wären generell schädlich, werden aber durch die Tatsache, dass sie in der Einwanderungshaft und in einer besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe gemacht werden, noch verschärft. Unser Bericht zeigt, dass es in dieser Gruppe, der die Regierung eine Beurteilung oder Befragung vor der zwangsweisen Abschiebung verweigern will, extrem viele Hinweise auf Folter, Menschenhandel und andere Gefährdungen gibt. Diese Politik bringt Menschen wissentlich in eine extrem schädliche Situation. Was mich als Ärztin am meisten schockiert, ist die völlige Missachtung der Notwendigkeit, die Risiken zu bewerten, mit denen Menschen durch diese Politik konfrontiert sind“, sagt Dr. Rachel Bingham, Klinische Beraterin für Medical Justice.

„Medical Justice fordert die sofortige und dringende Entlassung aller Personen, die wegen Ruanda in Abschiebehaft genommen werden sollen, aus der unbefristeten Einwanderungshaft und die Beendigung dieser Politik. Wenn dies nicht geschieht, bedeutet dies angesichts der medizinischen Beweise, dass der Schaden, den die Regierung anrichtet, vorsätzlich herbeigeführt wurde, fügt Emma Ginn, Direktorin von Medical Justice, hinzu.

51 Personen, die sich in Einwanderungshaft befinden und nach Ruanda abgeschoben werden sollen, haben sich an Medical Justice gewandt – Einzelheiten zu 36 von ihnen finden Sie im Bericht „Who’s Paying The Price?“, darunter Iraner (14), Iraker (5), Sudanesen (5), Syrer (4), Eritreer (3), Vietnamesen (2), Ägypter (2) und ein albanischer Staatsangehöriger. Dieser Bericht wirft ein Licht auf das beschleunigte und unklare Verfahren, dem sie unterworfen waren und das durch Verfahrensmängel, fehlende Rechtsberatung und das Fehlen übersetzter Dokumente geprägt war.

Es handelt sich um Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche. Menschen mit psychischen Erkrankungen und Menschen, die sich in der Haft selbst verletzt haben und/oder Selbstmordgedanken hegen. Sie alle sind auf der Suche nach Sicherheit in das Vereinigte Königreich gekommen, viele auch, um hier ihre Familie nachzuholen. Es gibt kein spezielles Prüfverfahren, obwohl die Regierung implizit einräumt, dass eine Abschiebung nicht für alle sicher oder angemessen wäre. In Fällen, in denen Schutzbedürftigkeit im Nachhinein festgestellt wird, rechtfertigt das Innenministerium die weitere Inhaftierung mit einer möglichen Abschiebung nach Ruanda.

Die Erkenntnisse der Untersuchung zeigen, dass die Aussicht auf eine Abschiebung nach Ruanda an sich schon schädlich ist; sie verschlimmert die psychischen Probleme der Inhaftierten (einschließlich Depressionen, Angstzustände und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) und führt zu Angst, Verwirrung, Unsicherheit über ihre Sicherheit und Verlust der Hoffnung. Bei einigen hat sich das Risiko von Selbstverletzungen und Selbstmord erhöht. Bei einigen hat es die Widerstandsfähigkeit gegenüber den psychologischen Auswirkungen des Traumas verringert und kann ihre Fähigkeit beeinträchtigen, sich auf eine Behandlung einzulassen.

Von den 17 Personen, die von Ärzten der Medical Justice klinisch untersucht wurden, wiesen 14 eine Foltergeschichte und 6 Indikatoren für Menschenhandel auf. 15 hatten eine Diagnose oder Symptome einer PTBS. Bei einer Person liegt wahrscheinlich eine psychotische Störung vor, und sie ist nicht einmal in der Lage, ihrem Anwalt Anweisungen zu erteilen. Bei einem sind dringende Untersuchungen erforderlich, um ein Wiederauftreten eines früheren Hirntumors auszuschließen. 11 Personen hatten in der Haft Selbstmordgedanken, darunter einer, der bereits zweimal einen Selbstmordversuch unternahm. Bei einigen wurde aus klinischer Sicht ein hohes Selbstmordrisiko festgestellt, wenn ihnen die Abschiebung nach Ruanda droht.

Nach jeder Beurteilung teilte der Arzt der Medical Justice dem Gesundheitsteam der Abschiebungshaftanstalt seine Bedenken mit, auch hinsichtlich der Risiken einer weiteren Inhaftierung.

HIER der komplette Bericht (engl.). (Medical Justice)

Symbolfoto: Francisco Venâncio on Unsplash