Es gibt Tragödien, die in einem normalen Land ein politisches Erdbeben auslösen würden. In Marokko werden sie zu einer makabren Routine. Der Fall der Frau, die vom Moulay-Abdellah-Krankenhaus in Salé abgewiesen wurde und gezwungen war, in einer Straßenbahn zu gebären – wo ihr Neugeborenes nicht überlebte –, reiht sich in eine bereits viel zu lange Liste von Ereignissen ein, die das Versagen des öffentlichen Gesundheitssystems offenbaren, und darüber hinaus das eines Staates, der nicht mehr auf diejenigen hört, denen er angeblich dient.

Das Krankenhaus weist sie ab, weil „die Gynäkologin ihren Dienst beendet hat“. Man könnte es für einen schlechten Scherz halten. Nein: Es ist tägliche Realität. Ein moderner Rechtsstaat? Nicht für die, deren medizinischer Notfall nach 16 Uhr eintritt.

Eine weitere Tragödie, und immer derselbe Kreislauf: Wut, Versprechen, Vergessen

Für die Marokkaner ist dies nicht der erste Schock. Dieser neue Vorfall erinnert an andere traurige Fälle: die Frau, die 2017 vor der Entbindungsstation von Sidi Bennour gebar, deren Türen trotz ihrer Schreie hermetisch geschlossen blieben; die Patientin, die 2018 in einer Ambulanz in Kénitra starb, von einem Krankenhaus zum anderen gefahren, weil kein Bett frei war; oder die Frau, die 2020 vor dem Krankenhaus von Fquih Ben Salah auf dem Bürgersteig gebar – ein Skandal, der gefilmt und massenhaft in den sozialen Netzwerken geteilt wurde.

Jedes Mal dieselbe nationale Empörung, dieselben offiziellen Stellungnahmen, dieselben vollmundig angekündigten Untersuchungen. Und jedes Mal dasselbe Ergebnis: keine strukturelle Reform – und ein nächstes Drama, das unvermeidlich folgt. Der Fall von Salé ist emblematisch für ein völlig erschöpftes System. Wie kann eine Millionenmetropole von einer einzigen Gynäkologin/Geburtshelferin für Notfälle abhängen? Wie kann ein öffentliches Krankenhaus eine Frau in den Wehen abweisen, nur weil sich der Dienstschluß nähert?

Die marokkanischen Behörden: Meister der Kommunikation, unfähig zum Handeln

Ein Abgeordneter, der sich an die Regierung wandte, verweist auf eine erschütternde Zahl: sechs Gynäkologen insgesamt für alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt. Unter diesen Umständen ist die „Kontinuität des öffentlichen Dienstes“ nicht einmal mehr eine urbane Legende – sie ist eine administrative Fiktion. Nach jedem Drama wiederholen die Verantwortlichen dieselben formelhaften Reden. Sie versprechen eine Untersuchung, preisen die „großen Baustellen“ im Gesundheitswesen, sprechen von einer zukünftigen Umverteilung der personellen Ressourcen.

Doch diese Aussagen, inzwischen völlig losgelöst von der Realität, täuschen niemanden mehr. Die Regierungs­kommunikation bricht angesichts der Bilder von Frauen, die auf Gehwegen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln gebären, in sich zusammen – in einer grotesken Widersprüchlichkeit. Die Bevölkerung sieht sich wiederholende Tragödien, zerstörte Familien und einen Staat, der jedes Mal aufs Neue Probleme „entdeckt“, die seit Jahren bekannt sind. Die Unstimmigkeit wird strukturell, fast institutionell.

Die marokkanische Gen Z: eine Protestbewegung, die der Staat ungewollt stärkt

Was die Behörden hartnäckig nicht verstehen wollen, ist, dass diese Tragödien der Gen-Z-Bewegung eine Legitimität verleihen, die keine Kommunikationsstrategie wegwischen kann. Diese Generation, die keinerlei Toleranz für Doppelmoral hat, sieht in Echtzeit die Folgen der chronischen Unterfinanzierung öffentlicher Dienste. Sie sieht Videos, die niemand dementieren kann, Zeugnisse, die sich rasant verbreiten, konkrete Beweise für die Unfähigkeit des Staates, die Schutzbedürftigsten zu schützen.

Für die Jugend wird die Geburt in der Straßenbahn von Rabat-Salé zu einem Symbol. Sie verdichtet die Vorstellung, dass die nationalen Prioritäten völlig verdreht sind: gigantische Infrastrukturprojekte auf der einen Seite, eine Entbindungsstation ohne einfache Nachtdienste auf der anderen. Dieser explosive Widerspruch nährt eine Protestbewegung, die umso stärker ist, als sie auf handfesten, wiederkehrenden Tatsachen beruht.

Ein Staat, der viel verlangt, aber so wenig garantiert

Von jungen Marokkanern wird Disziplin, Ernsthaftigkeit, Patriotismus und Vertrauen in die Institutionen verlangt. Doch was Bürger im Alltag erleben, ist ein öffentlicher Dienst, der ihr Leben nicht mehr schützt. Wenn das Überleben eines Neugeborenen davon abhängt, wann ein Krankenhausdienst schließt, dann reißt der Gesellschaftsvertrag auf. Er verliert seine Glaubwürdigkeit.

Die Tragödie von Salé ist nicht nur die eines totgeborenen Kindes in einer Straßenbahn. Es ist die Tragödie eines Systems, das akzeptiert, dass das Leben einer Frau in den Wehen zu einem Verwaltungsproblem wird — und dass der Tod aus einem Mangel an qualifiziertem Personal entstehen kann. Nichts rechtfertigt, dass eine Frau in Not aus einem öffentlichen Krankenhaus abgewiesen wird. Nichts rechtfertigt, dass ganze Städte keinen ärztlichen Bereitschaftsdienst haben.

Damit dieses Drama das letzte bleibt

Nichts rechtfertigt die endlose Wiederholung derselben tödlichen Szenarien. Wenn die marokkanischen Behörden dieser schwarzen Serie wirklich ein Ende setzen wollen, wird eine weitere angekündigte Untersuchung nicht genügen. Es braucht einen radikalen Wandel: massenhafte Einstellungen, eine gerechte Verteilung der Ärzte, moderne Personalverwaltung – und vor allem den echten politischen Willen, Verantwortung zu übernehmen, statt sie in folgenlosen Berichten zu verwässern.

Marokko mangelt es nicht an Ambition. Was fehlt, sind Maßnahmen dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden: zum Schutz des Lebens der Bürger. Solange solche Tragödien möglich bleiben, wird die Volkswut nicht verstummen. Und die Gen Z, durch jeden neuen Skandal weiter mobilisiert, wird an Legitimität, Klarheit und Entschlossenheit gewinnen. Denn wenn ein Land zulässt, dass ein Kind in einer Straßenbahn stirbt, dann lässt es nicht nur eine Familie im Stich – es verrät ein ganzes Volk. (Quelle: afrik.com)