Größter TikToker der Welt aus Senegal verkauft Unternehmen in 900-Millionen-Dollar-Deal

Khaby Lame, der im Senegal geborene TikTok-Star mit der größten Anhängerschaft auf der Plattform, hat einen wegweisenden kommerziellen Deal im Wert von rund 900 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Damit markiert er einen der bedeutendsten Monetarisierungsschritte, die je von einem globalen digitalen Creator umgesetzt wurden.

Die Transaktion umfasst den teilweisen Verkauf seines Unternehmens Step Distinctive Limited an Rich Sparkle Holdings, ein in den Vereinigten Staaten börsennotiertes Unternehmen. Dieses gab die Übernahme zusammen mit einer umfassenderen strategischen Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, Lames kommerzielle Aktivitäten weltweit zu skalieren.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Rich Sparkle über seine operativen Partner für einen anfänglichen Zeitraum von 36 Monaten exklusive Rechte an Khaby Lames globalen kommerziellen Aktivitäten.

Diese Rechte umfassen Markenpartnerschaften, Werbeverträge, Lizenzgeschäfte und E-Commerce-Vorhaben und signalisieren einen Wandel vom klassischen Influencer-Marketing hin zu einem plattformgetriebenen Geschäftsmodell.

Rich Sparkle schätzt, dass die integrierte Struktur aus Reichweite, Fulfillment, operativen Abläufen und firmeneigener Technologie nach vollständiger Umsetzung jährliche Umsätze von mehr als 4 Milliarden US-Dollar generieren könnte.

Im Zuge des Deals wird Khaby Lame zudem Mehrheitsaktionär von Rich Sparkle Holdings. Damit positioniert er sich nicht nur als kreativer Partner, sondern auch als Anteilseigner an der kommerziellen Infrastruktur, die rund um seine Marke aufgebaut wird.

„Dies ist nicht nur eine Beteiligungsübernahme, sondern eine Revolution des globalen Content-E-Commerce-Modells“, erklärte das Unternehmen. Die Kombination aus einer US-börsennotierten Plattform, weltweit anerkannter Content-IP und Expertise in der Lieferkette könne einen bislang beispiellosen Mehrwert für Aktionäre erschließen.

Die Umsetzung der kommerziellen Strategie wird sich zunächst auf die Vereinigten Staaten, den Nahen Osten und Südostasien konzentrieren, wobei die Ausführung über die kommenden drei Jahre geplant ist. Rich Sparkle wird dabei mit Anhui Xiaoheiyang Network Technology Co., Ltd. zusammenarbeiten, einem in China ansässigen Anbieter für Content-Commerce mit Erfahrung im großskaligen, creator-getriebenen E-Commerce.

Aufstieg zur Bekanntheit

Khaby Lame erlangte weltweite Bekanntheit durch stille, minimalistische Videos, in denen er übermäßig komplizierte Lifehacks humorvoll entlarvt. Sein wortloses Format ermöglichte es ihm, Sprachbarrieren zu überwinden und in bemerkenswert kurzer Zeit ein riesiges, kulturell vielfältiges Publikum aufzubauen.

Derzeit verfügt er über geschätzte 360 Millionen Follower über verschiedene Social-Media-Plattformen hinweg, was ihn zu einer der einflussreichsten digitalen Persönlichkeiten der Welt macht und zu einem seltenen Beispiel wahrhaft globaler Creator-Reichweite.

Über den klassischen Handel hinaus erlaubt die Vereinbarung auch die Entwicklung eines KI-gestützten digitalen Zwillings von Lame. Dieser ermöglicht die regulierte Nutzung seiner Gesichtszüge, Stimmmerkmale und Verhaltensweisen.

Rich Sparkle zufolge könnte dies mehrsprachige Inhalte, virtuelle Livestreams und eine Rund-um-die-Uhr-Interaktion unterstützen.

Die übergeordnete Strategie umfasst zudem exklusive Markenkooperationen sowie gemeinsam entwickelte geistige Eigentumsrechte in Bereichen wie Beauty, Duftstoffe und Bekleidung. Dies unterstreicht, wie der Einfluss von Creators zunehmend in langfristige, industriell skalierte Geschäftsmodelle überführt wird. (Quelle:Newsletter africabusinessinsider)