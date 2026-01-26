Lesetipp/telepolis: Afrika: Der unterschätzte Kontinent mit enormem Potenzial

Während Europa Afrika noch immer als Krisenregion wahrnimmt, boomt dort die Autoproduktion – und setzt direkt auf E-Mobilität. Als klassisches Bild von Afrika haben viele Europäer das Bild des hungernden Kindes in Biafra im Kopf, einfache Lehmhütten in der Savanne und die kirchlichen Kollekten zur Weihnachtszeit. Und in der Folge wird Afrika oft unterschätzt, da Klischees über Armut, Krieg und Hunger hierzulande bislang vorherrschen.
Die Realität ist hingegen geprägt von einer wachsenden, technologieaffinen Mittelschicht, enormen wirtschaftlichen Potenzialen von der Digitalisierung bis zu den Erneuerbaren Energien, riesigen Rohstoffreserven mit Cobalt, Platin und Gold sowie nicht zuletzt einer jungen, dynamischen Bevölkerung.
Lesen Sie HIER weiter.