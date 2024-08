Guterres/UNO: „Afrika verdient ständigen Sitz im Sicherheitsrat“

UN Photo/Manuel Elias

Der UN-Generalsekretär António Guterres hat am Montag eine dringende Reform des Sicherheitsrates gefordert und dabei die veraltete Struktur sowie den Mangel an Repräsentation Afrikas kritisiert. Laut Guterres untergräbt dies die Glaubwürdigkeit und die weltweite Legitimität des Organs. In seiner Ansprache an den Rat betonte er, dass die Zusammensetzung des Sicherheitsrates das Machtgleichgewicht am Ende des Zweiten Weltkriegs widerspiegelt und nicht mit der sich wandelnden Welt Schritt gehalten habe.

„Im Jahr 1945 standen die meisten afrikanischen Länder noch unter kolonialer Herrschaft und hatten kein Mitspracherecht in internationalen Angelegenheiten“, erklärte Guterres während einer von Sierra Leone organisierten Debatte, die den Titel „Beseitigung historischer Ungerechtigkeiten und Stärkung der effektiven Repräsentation Afrikas im Sicherheitsrat“ trug. Sierra Leone hat im August den Vorsitz im Sicherheitsrat.

„Wir können nicht akzeptieren, dass dieses weltweit führende Gremium für Frieden und Sicherheit keine ständige Stimme für einen Kontinent mit über einer Milliarde Menschen hat … noch dass die Ansichten Afrikas bei Fragen von Frieden und Sicherheit, sowohl auf dem Kontinent als auch weltweit, unterschätzt werden“, fügte der UN-Chef hinzu.

Ungerechtigkeit korrigieren

Der Generalsekretär betonte die Notwendigkeit, diese Ungerechtigkeit zu korrigieren. „Um die volle Glaubwürdigkeit und Legitimität dieses Rates zu gewährleisten, müssen die langjährigen Forderungen der UN-Generalversammlung, verschiedener geografischer Gruppen – von der Arabischen Gruppe bis zu den Benelux-Staaten, den nordischen Ländern und der CARICOM – sowie einiger ständiger Mitglieder dieses Rates selbst, berücksichtigt werden, um diese Ungerechtigkeit zu korrigieren“, sagte er.

Guterres erinnerte an seine im letzten Juli vorgestellte Orientierungshilfe, die Neue Agenda für den Frieden. Dieser Rahmen steht im Mittelpunkt der Verhandlungen über den Zukunftspakt, der auf dem nächsten Monat stattfindenden Gipfel der Zukunft verabschiedet werden soll.

„Der Gipfel bietet eine entscheidende Gelegenheit, bei diesen Fragen Fortschritte zu erzielen und dazu beizutragen, dass alle Länder gleichberechtigt an den globalen Regierungsstrukturen teilnehmen können“, sagte der UN-Chef zu den Mitgliedern des Rates.

„Ich fordere alle Mitgliedstaaten auf, daran teilzunehmen und ihre Ansichten und Ideen einzubringen, damit die afrikanischen Stimmen gehört, die afrikanischen Initiativen unterstützt und die afrikanischen Bedürfnisse erfüllt werden“, sagte er.

Zusammensetzung des Rates

Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern, darunter fünf ständige Mitglieder mit Vetorecht – China, die Vereinigten Staaten, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Russland – während die verbleibenden 10 nichtständigen Sitze nach Regionen verteilt sind.

Die regionale Verteilung umfasst drei Sitze für afrikanische Staaten, zwei für Asien-Pazifik, zwei für Lateinamerika und die Karibik, zwei für Westeuropa und andere Staaten und einen für osteuropäische Staaten.

Die Frage der fairen Repräsentation steht seit mehreren Jahren auf der Tagesordnung, insbesondere durch die Arbeit der offenen Arbeitsgruppe der Generalversammlung und die zwischenstaatlichen Verhandlungen, die darauf abzielen, diese Frage zu behandeln.

Bescheidene Reformen wurden umgesetzt, wie die jüngste automatische Einberufung einer Debatte in der Generalversammlung, wann immer ein Veto im Rat eingelegt wird, um die Transparenz und Rechenschaftspflicht im Sicherheitsrat zu verbessern.

Jedoch gibt es weiterhin Forderungen nach umfassenderen Reformen, insbesondere aus unterrepräsentierten Regionen.

Die Schlüsselrolle Afrikas

Nach Guterres’ Rede wandte sich auch Dennis Francis, Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen, an den Sicherheitsrat. Er betonte die Schlüsselrolle Afrikas bei der globalen Friedens- und Sicherheitsarbeit und unterstrich die Notwendigkeit von Reformen.

Er stützte sich auf seine eigenen Besuche, indem er Erfahrungen aus erster Hand im Südsudan zitierte, wo er vor einigen Wochen Vertriebene traf und Zeuge der wichtigen Arbeit der UN-Mission im Südsudan (MINUSS) wurde.

Francis teilte auch die Erkenntnisse aus seinen Treffen in Haiti, wo er über die Entsendung der Multinationalen Unterstützungsmission für die Sicherheit (MSS) unter Führung Kenias sprach, die nach der Verabschiedung der Resolution 2699 des Rates erfolgte.

Diese Treffen spiegeln laut ihm die wichtige und wachsende Rolle Afrikas bei der Bewältigung globaler Sicherheitsherausforderungen wider.

Suche nach positiven Lösungen

Dennis Francis betonte auch, dass die Generalversammlung die Frage aktiv durch zwischenstaatliche Verhandlungen angeht, und forderte die Mitgliedstaaten auf, sich konstruktiv für substantielle Reformen einzusetzen.

„Unser Ziel ist es, Lösungen zu schaffen, in einem gut durchdachten Prozess. Und vor allem das Vertrauen der ‚Völker‘ in die Vereinten Nationen zurückzugewinnen“, sagte er und erinnerte an die ersten Worte der Präambel der UN-Charta.