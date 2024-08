Nach Tunesien droht nun auch Marokko eine Wasserkrise

Während Tunesien mit sozialen Unruhen zu kämpfen hat, die durch eine beispiellose Wasserkrise angeheizt werden, schlägt nun auch Marokko Alarm. Das Königreich sieht seine Reserven in einem alarmierenden Tempo schrumpfen.

Die Bilder von Demonstrationen in Tunesien, bei denen entnervte Bürger den Zugang zu sauberem Trinkwasser fordern, gingen um die Welt. Während die Lage in der gesamten Maghreb-Region sehr angespannt ist, sind Tunesien und Marokko besonders betroffen. Beide Länder teilen die gleiche Feststellung: Der Klimawandel, gekoppelt mit einem anhaltenden Bevölkerungswachstum, stellt die Wasserressourcen auf eine harte Probe.

In Marokko befinden sich die Reserven der Staudämme auf einem historischen Tiefstand. Die übermäßig genutzten Grundwasservorkommen zeigen Anzeichen des Austrocknens. Die Landwirte, die den größten Wasserverbrauch haben, sind die ersten Betroffenen. In den Städten, insbesondere in den großen Metropolen wie Casablanca, gehen die Reserven zur Neige und es kommt immer häufiger zu Wasserausfällen.

Die Ursachen einer Krise

Die Ursachen für diese Krise sind vielfältig und miteinander verbunden. Eine herausragende Rolle spielt der Klimawandel, der zu weniger Niederschlägen, höheren Temperaturen und vermehrten Dürreperioden führt. Gleichzeitig führt das Bevölkerungswachstum, insbesondere in städtischen Gebieten, zu einem stetigen Anstieg der Wassernachfrage. Schließlich trägt die schlechte Bewirtschaftung der Ressourcen, die durch eine veraltete Infrastruktur, Lecks in den Verteilungsnetzen und wasserintensive landwirtschaftliche Praktiken gekennzeichnet ist, zur Verschärfung der Situation bei.

Wenn sich die Situation nicht verbessert, können die Folgen dramatisch sein. Es droht Ernährungsunsicherheit, wobei ein Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion zu Nahrungsmittelknappheit und steigenden Preisen führen könnte. Wie in Tunesien drohen soziale Spannungen, da der Wettbewerb um den Zugang zu Wasser zu Konflikten zwischen den verschiedenen Nutzern führen kann. Schließlich könnte die Verschlechterung der Lebensbedingungen dazu führen, dass die Menschen in wasserreichere Regionen abwandern, was neue demografische und soziale Herausforderungen mit sich bringt.

Welche Lösungen gibt es?

Um dieser Krise zu begegnen, werden dringende Maßnahmen ergriffen, allen voran das innovative Projekt der „Wasserautobahn“. Dieses ehrgeizige Projekt, das im November 2022 gestartet werden soll, zielt darauf ab, die Einzugsgebiete des Flusses Sebou und des Wadi Bouregreg hydraulisch miteinander zu verbinden. Laut Ahmed El Bouari, Direktor für Bewässerung und landwirtschaftliche Raumplanung im Landwirtschaftsministerium, wurden seit Beginn der Versuche bereits mehr als 20 Millionen Kubikmeter Wasser transferiert. Ziel ist es, eine tägliche Transferkapazität von einer Million Kubikmeter Wasser zu erreichen. Das Projekt, dessen Kosten auf sechs Milliarden Dirhams geschätzt werden, umfasst den Bau von zwei Pumpstationen und die Installation von 66,5 Kilometern Rohrleitungen, die 15 Kubikmeter Wasser pro Sekunde transportieren können. Das Projekt soll vor allem dazu beitragen, den steigenden Bedarf an Trinkwasser in den Städten Rabat und Casablanca zu decken.

Über dieses Vorzeigeprojekt hinaus werden auch andere Lösungen erforscht. Es bedarf einer integrierten Bewirtschaftung der Wasserressourcen, wobei kohärente politische Maßnahmen für eine rationellere Nutzung, aber auch die Erschließung neuer Wasserquellen wie Meerwasserentsalzung, Regenwassernutzung und die Wiederverwendung von Abwasser erforderlich sind. Schließlich muss sich die Landwirtschaft, ein Schlüsselsektor der marokkanischen Wirtschaft, zu nachhaltigeren Praktiken mit geringerem Wasserverbrauch weiterentwickeln. (Quelle: afrik.com)