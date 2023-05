Hilft Marokko Spanien dabei, gegen die europäischen Sanktionen gegen Russland zu verstoßen?

Es riecht nach russischem Diesel in den Beziehungen zwischen Marokko und Spanien. Die spanische Regierung soll angeblich betrügerische Importe von russischem Diesel über Marokko untersuchen. Transaktionen, die Marokko jedoch nicht verschweigt.

Seit dem 5. Februar hat die Europäische Union zusammen mit den G7-Staaten und Australien den zweiten Teil des Sanktionsplans gegen Moskau in Kraft gesetzt. So ist die Einfuhr von raffinierten russischen Erdölprodukten, vor allem Diesel, aber auch Kerosin, Heizöl und Dieselkraftstoff, verboten. Durch diesen Schritt will Europa den russischen Präsidenten Wladimir Putin schwächen.

Russisches Gasöl wird auf dem internationalen Markt weiterverkauft

Um diesem Embargo zu entgehen, transportiert Russland seine Ölprodukte in Länder wie Marokko. Es wird gemunkelt, dass dieses Gasöl dann nach Europa umgeleitet wird. Diese Information wurde Mitte März von Mohamed Chaouki bestätigt. Der RNI-Abgeordnete und Vorsitzende des Finanzausschusses der Ersten Kammer hatte erklärt, dass eine ausländische Firma den russischen Diesel importiert. Das Unternehmen sei seit Jahrzehnten in Marokko tätig.

Im Detail hatte der Abgeordnete angegeben, dass es sich um ein anglo-niederländisches Unternehmen handelt, das im Namen seiner marokkanischen Tochtergesellschaft dieses Gasöl kauft. Der Brennstoff werde dann auf dem internationalen Markt an ausländische Unternehmen weiterverkauft, so der Abgeordnete. Mit anderen Worten: Das importierte russische Gasöl ist nicht für den lokalen Verbrauch in Marokko bestimmt. Dies führte zu einer Reihe von Fragen.

Aufklärung über die Einfuhr russischen Dieselkraftstoffs durch Marokko

Anfang April wurde in Marokko die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses angesprochen. Die Fraktionen der MP, der PPS und der PJD mussten 1/3 der Unterschriften der 395 Abgeordneten der Abgeordnetenkammer sammeln, um grünes Licht zu erhalten. Ziel war es, Licht in die Frage zu bringen, ob Marokko russisches Gasöl importiert.

Eine Frage, die nicht nur in Marokko Besorgnis erregt. In Spanien versicherte die Ministerin für den ökologischen Wandel am Freitag, dass die spanische Regierung diese betrügerischen Importe von russischem Diesel über Marokko untersuche. Teresa Ribera stellte klar, dass diese Importe, falls sich die Informationen bewahrheiten sollten, gegen die gegen Russland verhängten EU-Sanktionen verstoßen würden.

Russischer Diesel immer noch auf dem europäischen Markt

Erst seit Ende 2022 importiert Marokko große Mengen russischen Dieselkraftstoffs. Es wird von mehr als 7 Millionen Litern pro Tag berichtet. Und fast der gesamte Diesel soll nach Spanien exportiert werden. Dies könnte ein Verstoß gegen die Sanktionen sein, die die Europäische Union nach dem Einmarsch in die Ukraine gegen Russland verhängt hat.(Quelle: afrik.com)