Ist Freiheit in afrikanischen Ländern nur noch durch einen Putsch zu erlangen?

Seit 2020 erlebt der afrikanische Kontinent eine regelrechte Welle von Staatsstreichen, bei denen Militärs die Macht übernehmen, indem sie zivile Regierungen stürzen. Warum kommt es seit 2020 zu so vielen Staatsstreichen in Afrika? Mehrere Gründe greifen ineinander und schaffen ein Umfeld, das Putsche begünstigt:

Krise der Regierungsführung und Korruption

Viele politische Führer werden beschuldigt, Klientelismus zu betreiben, öffentliche Gelder zu veruntreuen oder schlecht zu regieren. Das verstärkt den Unmut der Bevölkerung und den Eindruck, dass das Regime nicht im Interesse des Gemeinwohls handelt. Dieses Gefühl des „Verrats“ dient manchen Militärs als Rechtfertigung, um einzugreifen und die „Würde des Staates“ wiederherzustellen.

Unsicherheit und Verschlechterung der sozialen Lage

In Ländern, die von Instabilität, Unsicherheit oder wirtschaftlichen Krisen betroffen sind, sehnen sich die Menschen nach Ordnung – ein häufig genanntes Motiv, um einen Putsch zu rechtfertigen.

Schwäche demokratischer Institutionen und fragiler Rechtsstaat

Wenn Parlamente, Justiz oder Medien als abhängig vom Regime wahrgenommen werden, verlieren die Bürger das Vertrauen in demokratische Prozesse. Der Staatsstreich erscheint dann als „letzter Ausweg“.

Enttäuschung der Bevölkerung über demokratische Versprechen

Viele junge Afrikaner bekennen sich zur Demokratie, sind jedoch oft enttäuscht von deren Ergebnissen: Arbeitslosigkeit, Armut, fehlende öffentliche Dienstleistungen. Diese Frustration nährt den Wunsch nach „radikalem Wandel“.

Acht afrikanische Länder, die seit 2020 von Staatsstreichen betroffen waren

Seit 2020 haben acht Länder Putsche erlebt:

Mali – 18. August 2020 und 24. Mai 2021

Die Armee stürzt den Präsidenten und seine Regierung und erklärt das Ende der Ära Keïta. Weniger als ein Jahr später hebt ein zweiter Putsch die angeblich zivile Übergangsphase wieder auf – erneut übernimmt das Militär.

Guinea – 5. September 2021

Der Präsident wird von den Streitkräften abgesetzt, Verfassung und Institutionen werden aufgelöst.

Sudan – 25. Oktober 2021

Der Putsch beendet einen zerbrechlichen Übergang zur Demokratie, der nach dem Sturz des vorherigen Regimes begonnen hatte. Die Armee löst die zivile Regierung auf und verhängt den Ausnahmezustand.

Burkina Faso – 24. Januar 2022 und 30. September 2022

Zwei Putsche innerhalb eines Jahres: Der erste stürzt Präsident Roch Kaboré, der zweite wiederum seinen militärischen Nachfolger – ein Zeichen chronischer Instabilität.

Tschad – 2021 (nach dem Tod des Präsidenten)

Nach dem Tod des Staatschefs übernimmt das Militär die Macht und setzt eine umstrittene Übergangsregierung ein.

Niger – 26. Juli 2023

Der gewählte Präsident wird von der Präsidentengarde abgesetzt – ein spektakulärer Putsch in einem der letzten demokratischen Staaten der Region.

Gabun – 30. August 2023

Unmittelbar nach der Bekanntgabe einer umstrittenen Wiederwahl stürzt die Armee das Bongo-Regime und beendet eine über 50-jährige Dynastie – ein historischer Wendepunkt.

Madagaskar – 2025

Er wird als Teil der neuen „Putsch-Gürtel“-Dynamik beschrieben – ein Beispiel außerhalb des Sahel, das zeigt, dass die Krise inzwischen den gesamten Kontinent betreffen könnte.

„Therapeutischer Schock“ oder bittere Illusion?

Für manche gelten diese Staatsstreiche als heilsamer Bruch, als eine Art „therapeutischer Schock“ gegenüber Regimen, die als unbeweglich, korrupt oder unfähig gelten, Sicherheit und Wohlstand zu gewährleisten. Auf den ersten Blick wirkt der Sturz unpopulärer Regierungen wie ein Sieg des Volkes. Doch der Geschmack dieser so erlangten „Freiheit“ ist oft bitter. (Qzelle: tvplus.afrique)