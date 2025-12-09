Nigeria kommt Benin zu Hilfe – Burkina Faso setzt jedoch Flieger mit 11 Soldaten fest und will jede Bedrohung „neutralisieren“

Ein Transportflugzeug vom Typ C-130, das 11 nigerianische Soldaten an Bord hatte, soll Berichten zufolge in Burkina Faso festgesetzt worden sein, nachdem ihm eine Verletzung des burkinischen Luftraums vorgeworfen wurde. Diese Informationen wurden von der staatlichen Nachrichtenagentur Agence d’Information du Burkina in einer gemeinsamen Erklärung des Staatenbundes Allianz der Sahelstaaten (AES) veröffentlicht.

„Ein Flugzeug der Luftwaffe der Bundesrepublik Nigeria vom Typ C-130 wurde heute in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zur Landung gezwungen, nachdem es während des Flugs eine Notlage gemeldet hatte, während es sich im burkinischen Luftraum befand“, heißt es auszugsweise in der Erklärung. Weiter heißt es, der Flug des nigerianischen Flugzeugs durch den Luftraum Burkina Fasos stelle eine „unfreundliche Handlung“ dar. Dies habe dazu geführt, dass höchste Alarmbereitschaft verhängt und die Erlaubnis erteilt wurde, „jedes Flugzeug zu neutralisieren“, das den Luftraum der Konföderation verletze.

Einige Berichte deuten darauf hin, dass der Staatenbund, bestehend aus Mali, Niger und Burkina Faso, erwäge, gegen die nigerianischen Soldaten Maßnahmen zu ergreifen, da das Land den Vorfall als Verletzung seiner Souveränität betrachte. Die drei Sahelstaaten verurteilten den Vorfall als Eingriff in ihre Hoheitsrechte und erklärten, der Staatenbund „verurteilt mit größter Strenge diese Verletzung seines Luftraums und der Souveränität seiner Mitgliedstaaten“.

Wie auch die nigerianische Zeitung Punch berichtete, warnten die Sahelstaaten zudem, dass „Luft- und Flugabwehrkräfte des Konföderationsgebiets in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden … und autorisiert sind, jedes Flugzeug zu neutralisieren, das den Konföderationsraum verletzen sollte“.

Der Vorfall ereignet sich nur wenige Tage, nachdem Nigeria Luftangriffe gegen Putschisten im westafrikanischen Staat Benin durchgeführt hat, als Reaktion auf einen gescheiterten Staatsstreich durch Teile der beninischen Armee.

Die Länder der Allianz der Sahelstaaten werden derzeit von Militärjuntas regiert, die nach erfolgreichen Putschen an die Macht gelangt sind.

Nigerianische Luftangriffe in Benin

Am Sonntag teilte die nigerianische Regierung mit, dass ihre Kampfjets und Bodentruppen der beninischen Armee geholfen hätten, einen versuchten Staatsstreich in Cotonou zu vereiteln.

Laut einer Erklärung des nigerianischen Präsidialsprechers Bayo Onanuga hatte die Regierung Benins darum gebeten, dass Nigeria Kampfjets entsende, um den beninischen Luftraum zu sichern und Soldaten unter Führung von Oberst Pascal Tigri zu vertreiben. Diese hatten den staatlichen Fernsehsender besetzt und die Aussetzung demokratischer Institutionen verkündet.

„Auf zwei getrennte Ersuchen der Regierung Benins hin ordnete Präsident Tinubu zunächst an, dass Kampfjets der nigerianischen Luftwaffe in das Land einfliegen und die Kontrolle über den Luftraum übernehmen, um die Putschisten aus dem Nationalfernsehen sowie aus einem Militärlager zu vertreiben, in das sie sich zurückgezogen hatten“, heißt es in der Erklärung.

General Olufemi Oluyede, Nigerias Generalstabschef, erklärte, dass sämtliche Anforderungen erfüllt worden seien und nigerianische Bodentruppen nun ausschließlich im Rahmen von Missionen operierten, die von den beninischen Behörden genehmigt wurden. Innerhalb weniger Stunden gelang es den loyalen Kräften, unterstützt durch Nigeria, den staatlichen Rundfunk zurückzuerobern und den Putschversuch niederzuschlagen. (Quelle: Newsletter Businessinsider)