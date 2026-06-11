Öltanker „Tagor“/Schattenflotte: Kamerun prangert betrügerische Nutzung seiner Flagge an

Symbolbild

Der vor der Küste der Bretagne abgefangene Öltanker Tagor steht im Verdacht, zu einer sogenannten „Schattenflotte“ zu gehören, die zur Umgehung der Sanktionen gegen russisches Öl eingesetzt wird. Obwohl das Schiff unter kamerunischer Flagge gefahren sein soll, distanzierte sich die Regierung in Yaoundé umgehend von dem Tanker und spricht von einer widerrechtlichen Nutzung ihrer Hoheitszeichen.

Yaoundé distanziert sich vom „Tagor“

Nach der Abfangaktion des Öltankers Tagor durch die französischen Behörden vor der Küste der Bretagne hat Kamerun jegliche Verbindung zu dem Schiff zurückgewiesen. Der Tanker wird verdächtigt, Teil einer „Schattenflotte“ zu sein, die zur Umgehung bestimmter internationaler Sanktionen eingesetzt wird. Das Schiff soll unter kamerunischer Flagge gefahren sein – eine Behauptung, die von den Behörden in Yaoundé sofort zurückgewiesen wurde.

In einer von mehreren Medien verbreiteten Mitteilung erklärte das kamerunische Verkehrsministerium, dass der Tagor in keinem nationalen Schiffsregister eingetragen sei. Die vorgelegten Dokumente entsprächen keiner offiziell von der kamerunischen Verwaltung anerkannten Registrierung. Nach Auffassung der Regierung handelt es sich daher um eine betrügerische Verwendung der kamerunischen Flagge.

Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen

Da die Überwachung internationaler Schifffahrtsaktivitäten in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt wurde, reiht sich die Festsetzung des Tagor in eine Serie verschärfter Kontrollen gegen Schiffe ein, die verdächtigt werden, wirtschaftliche oder handelspolitische Sanktionen zu umgehen.

Nach ersten verfügbaren Informationen sollen die auf See durchgeführten Überprüfungen Unstimmigkeiten zwischen der Identität des Schiffes, seiner Registrierung und den vorgelegten Dokumenten aufgedeckt haben. Die französischen Behörden vermuten deshalb die Nutzung einer gefälschten kamerunischen Flagge.

Dieses Verfahren ist bekannt: Die maritime Identität eines Staates wird missbräuchlich verwendet, um die tatsächliche Herkunft eines Schiffes oder die Art seiner Aktivitäten zu verschleiern.

Für Kamerun ist der Fall besonders heikel. Der Missbrauch seiner Flagge beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit seines Schiffsregisters und schadet dem Ansehen des Landes in der internationalen Schifffahrt.

Die falsche Flagge – eine diskrete Waffe der Schattenflotten

Der Vorfall veranlasste die kamerunischen Behörden, sich klar von dem betreffenden Schiff zu distanzieren. Yaoundé betont, dass sich in den offiziellen Datenbanken der nationalen Schifffahrtsverwaltung keinerlei Spur des Tagor findet.

Die Regierung verurteilt zudem jede missbräuchliche Verwendung kamerunischer Hoheitszeichen, sei es die Nationalflagge, Registrierungsdokumente oder maritime Zertifikate. Gleichzeitig bemüht sich Kamerun darum, zu verhindern, dass dieser Vorfall das Vertrauen in sein Schiffsregister beeinträchtigt. Der Fall Tagor verdeutlicht die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Verfolgung von Schiffen, die außerhalb offizieller Kontrollsysteme operieren.

Diese sogenannten „Schattenflotten“ bestehen aus Schiffen, die regelmäßig ihre Identität ändern, die Flagge wechseln, ihre Fahrtrouten verschleiern oder ihre Ortungssysteme abschalten, um internationalen Kontrollen zu entgehen. Solche Praktiken erschweren die Arbeit von Hafenbehörden, maritimen Überwachungsdiensten und Regulierungsbehörden erheblich.

Afrikanische Staaten können besonders von solchen Identitätsmissbräuchen betroffen sein. Einige Reeder oder Vermittler nutzen widerrechtlich den Namen oder die Flagge von Ländern, deren Kontrollkapazitäten als begrenzter angesehen werden, um undurchsichtigen Aktivitäten einen Anschein von Legalität zu verleihen.

Eine Frage der maritimen Souveränität

Am Beispiel des Tagor bekräftigt Kamerun sein Engagement für maritime Sicherheit und die Transparenz von Schiffsregistern. Die Regierung in Yaoundé fordert zudem eine verstärkte internationale Zusammenarbeit gegen illegale maritime Netzwerke und gegen Betrugsmechanismen im Zusammenhang mit gefälschten Flaggen, Billigflaggen oder irregulären Registrierungen.

Sowohl im Golf von Guinea als auch auf den großen Handelsrouten der Welt ist die Sicherung maritimer Aktivitäten inzwischen zu einer zentralen Herausforderung geworden. Hinter einer widerrechtlich genutzten Flagge steht letztlich auch die Frage der staatlichen Souveränität. Nun bleibt abzuwarten, wer tatsächlich hinter dem Tagor steckt, wer das Schiff unter einer umstrittenen Identität registriert hat und unter welchen Umständen die kamerunische Flagge verwendet wurde. (Quelle: afrik.com)