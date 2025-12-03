Kamerun: heftige Reaktionen nach Tod des Oppositionspolitikers Anicet Ekane

Trauer und Schock in Kamerun nach der Bekanntgabe des Todes des Oppositionspolitikers Anicet Ekane am Montag, dem 1. Dezember, während seiner Haft. Ekane war eine engagierte Persönlichkeit des politischen Lebens in Kamerun – antikolonial, nationalistisch, prodemokratisch – und Gegner sowohl des Ahidjo-Regimes als auch des Biya-Regimes. Er hatte sich stark für die Präsidentschaftswahl im Oktober eingesetzt: zunächst zugunsten von Maurice Kamto und, nach Ablehnung von Kamto’s Kandidatur, zugunsten von Issa Tchiroma Bakary, bevor er Ende Oktober festgenommen wurde, berichtet RFI.

Am Freitag, dem 24. Oktober, zwölf Tage nach der Präsidentschaftswahl in Kamerun, deren offizielle Ergebnisse noch nicht bekanntgegeben waren, wurde Anicet Ekane am Abend in Douala, der rebellischen Wirtschaftsmetropole, zusammen mit weiteren Führungskräften seiner Partei Manidem verhaftet.

Kurz vor der offiziellen Verkündung des Wahlsiegers ist das Klima in Kamerun angespannt. Ekane gehört zu jenen, die bereits den Sieg des Kandidaten Tchiroma Bakary für sich beansprucht hatten.

Nach Yaoundé, die Hauptstadt, überstellt, wird er im Staatssekretariat für Verteidigung festgehalten. Aus Sicht seiner Anwälte gibt es keinerlei Grundlage, um ihm aufrührerische Delikte vorzuwerfen, die in die Zuständigkeit der Militärjustiz fallen würden. Ein Monat Haft vergeht – ohne Anklageerhebung.

Mit 74 Jahren litt Anicet Ekane unter Atembeschwerden. Trotz einer medizinischen Versorgung im Gesundheitszentrum der Nationalgendarmerie hatten seine Anwälte und seine Familie wiederholt auf die Verschlechterung seines Gesundheitszustandes hingewiesen und darauf bestanden, dass ihm sein Sauerstoffgerät aus Douala gebracht wird.

Anicet Ekane wird nicht ins Krankenhaus verlegt

Am Morgen des 1. Dezember wurden seine Familie und sein Anwalt, Emmanuel Simh, telefonisch benachrichtigt. Die Gerichtsmediziner stellten seinen Tod um 7 Uhr morgens fest – in seinem Zimmer, in seinem Bett. Seine Leiche wurde in die Leichenhalle des Zentralkrankenhauses von Yaoundé überführt. Das Verteidigungsministerium kündigt eine Untersuchung an. Sein Tod löst landesweit eine Schockwelle aus.

Der Arbeits- und Sozialminister, zugleich stellvertretender Generalsekretär des Zentralkomitees der Regierungspartei RDPC, Grégoire Owona, reagierte: „Ich kannte Anicet lange aus Douala, und wir pflegten trotz unserer politischen Differenzen ein Verhältnis des Respekts und gegenseitiger Sympathie. Ich möchte seiner Familie mein Beileid aussprechen und zutiefst bedauern, dass dies geschehen ist. Wir wussten alle, dass Anicet krank war und an verschiedenen Leiden litt. Da die Behörden eine Untersuchung eingeleitet haben, halte ich es für ratsam, mit Schuldzuweisungen abzuwarten, bis die Ergebnisse vorliegen – hoffentlich bald –, sodass die Familie in Ruhe trauern kann.“

Ein Tod unter inakzeptablen Umständen

Für Cyrille Rolande Bechon, Direktorin der NGO Nouveaux Droits de l’Homme, ist es untragbar, dass Ekane unter solchen Bedingungen starb: „Wer eine Person in Haft nimmt, ist verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit diese Person in Haft nicht stirbt.“

Ekane war in Kamerun eine bekannte politische Persönlichkeit, bekannt für sein Engagement für Nationalismus, Mehrparteiensystem und Demokratie. Als Präsident von Manidem unterstützte er zunächst Maurice Kamto bei der Oktoberwahl. Nach der Ablehnung von Kamto’s Kandidatur setzte er sich für Issa Tchiroma Bakary ein, der heute im Exil lebt und weiterhin den Sieg für sich beansprucht.

Kaum war sein Tod bestätigt, wurde Ekane sofort als Märtyrer und Held bezeichnet – manche ordneten ihn in die Tradition der großen historischen kamerunischen Nationalisten ein, wie Ruben Um Nyobé, Ossendé Afana oder Ernest Ouandié, die alle in den Kämpfen vor und nach der Unabhängigkeit ums Leben kamen.

Der Tod des Manidem-Präsidenten löste eine Welle von Würdigungen aus, berichtet der Korrespondent Polycarpe Essomba aus Yaoundé. Unter anderem äußerte sich auch Issa Tchiroma Bakary – sehr bemerkenswert. Aus dem Exil bezeichnete er Ekane als „unbezwingbares Gewissen, einen Architekten des demokratischen Übergangs“, in Bezug auf ihren gemeinsamen Kampf während der jüngsten Präsidentschaftswahl, die er weiterhin als gewonnen betrachtet. „Dein Opfer wird nicht vergeblich sein“, schloss er.

Ein Leben im Kampf für die Demokratie

Cyrille Rolande Bechon erinnert an die Bedeutung Ekanes: „Anicet Ekane ist seit Langem ein emblematisches Gesicht des Befreiungskampfes. Man kennt seine Verbundenheit mit der Union der kamerunischen Bevölkerung (UPC). Er ist eine Persönlichkeit, die die Kämpfe der 1990er-Jahre geprägt hat. Er war damals sogar inhaftiert. Es sind Gesichter wie seines, die die Kameruner mit dem Kampf für Demokratie und Befreiung verbinden – und das seit über dreißig Jahren.

Auch heute, im Jahr 2025, glänzte er durch genau das: durch seine Unterstützung für den Kandidaten Tchiroma Bakary und durch seine klaren Positionen gegen das herrschende Regime. Es ist allgemein bekannt, dass er ein Dissident war. Er war ein entschiedener politischer Opposant, überzeugt davon, dass das Regime bekämpft werden müsse. Diejenigen, die an die Demokratie in Kamerun glauben, trauern um eine Ikone dieses Kampfes. Das war es, wofür er stand – und wofür er immer stehen wird.“

Im Laufe des Montags wurde bekannt, dass für Dienstag, den 2. Dezember, eine Autopsie eingeleitet wurde, um die genaue Todesursache festzustellen. Am frühen Abend ließ die Familie jedoch verlauten, dass sie sich gegen die Autopsie ausspricht. Sie äußert Zweifel an der Unabhängigkeit der beauftragten Ärzte und fordert die Einsetzung unabhängiger Experten – angesichts des „verdächtigen“ Charakters des Todesfalls.