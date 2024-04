Kenia als Friedensstifter zwischen Somalia und Äthiopien

Kenia hat eine Idee vorgeschlagen, die die Spannungen zwischen Somalia und Äthiopien entschärfen könnte. Beide Länder sollten ein regionales Seeabkommen über Äthiopiens Abkommen mit der Region Somaliland schließen, die Somalia als abtrünnigen Staat betrachtet. Es heißt, dass die Staats- und Regierungschefs von Äthiopien und Somalia diesen Vorschlag prüfen.

Bereits im Januar hatte der ostafrikanische Binnenstaat Äthiopien bekannt gegeben, dass er einen direkten Zugang zum Meer anstrebt. Die äthiopische Regierung erklärte, sie habe vor kurzem ein Abkommen mit der Republik Somaliland über die Nutzung eines ihrer Häfen unterzeichnet.

Diese Vereinbarung kam jedoch bei Somalia, das Somaliland als abtrünnigen Staat betrachtet, nicht gut an. Somalia bezeichnete die Vereinbarung als illegal und kündigte an, alle rechtlichen Mittel zu nutzen, um die Vereinbarung zu annullieren.

Seitdem gibt es Spannungen zwischen Äthiopien und Somalia, wie die Ausweisung des äthiopischen Botschafters in Mogadischu, Muktar Mohamed Ware, durch Somalia zeigt.

Der von Kenia in Absprache mit Dschibuti und dem regionalen Block Intergovernmental Authority on Development (Igad) vorgeschlagene Vertrag würde festlegen, wie Binnenländer in Ostafrika Zugang zum Meer erhalten würden.

Diese Idee wurde in einem Interview der internationalen Nachrichtenagentur Reuters mit Korir Sing’oei, dem kenianischen Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten, geäußert.

„Die Igad kann einen Vertrag über die gemeinsame Nutzung der maritimen Ressourcen ausarbeiten“, erklärte Korir Sing’oei. „Wir arbeiten weiterhin mit allen Parteien zusammen, um sicherzustellen, dass die Region letztlich stabil bleibt“, fügte er hinzu.

Kürzlich traf der somalische Präsident Hassan Sheikh Mohamud mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto in Nairobi zusammen, um eine Lösung für den schwelenden Streit zu finden.

Der kenianische Vorschlag würde, sofern er angenommen wird, dafür sorgen, dass sich Äthiopien und Somalia in der Mitte treffen. Sing’oei merkte an, dass das Abkommen Äthiopien einen „stabilen und vorhersehbaren Zugang zu den maritimen Ressourcen“ bieten und gleichzeitig die territoriale Integrität Somalias wahren würde.

Der Außenminister sagte, die Zeit sei von entscheidender Bedeutung, da die militanten Al Shabaab in Somalia den Streit nutzten, um die Regierung in Mogadischu als unfähig darzustellen, die Souveränität Somalias zu schützen“, heißt es in dem Reuters-Bericht.

Laut Sing’oei erwägen die Führer von Somalia und Äthiopien den Vorschlag Kenias. Es wurde ihnen geraten, ein entsprechendes Treffen abzuhalten. (Quelle: Newsletter Business Insider)