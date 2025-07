Kenia: Ex-Agent des französischen Geheimdienstes im Zentrum eines erschütternden Pädokriminalität-Skandals

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Die Festnahme eines ehemaligen Agenten des französischen Auslandsgeheimdienstes DGSE wegen mutmaßlicher, aus der Ferne orchestrierter sexualisierter Gewalt an Kindern erschüttert die Öffentlichkeit. Im Zentrum dieses entsetzlichen Skandals stehen Live-Übertragungen von Kindesmissbrauch in Kenia – ein Fall, der die Risiken digitaler Technologien, institutionelle Schwächen und die Gefahren transnationaler Cyberkriminalität offenbart.

Ein früherer Angehöriger des französischen Nachrichtendienstes steht im Verdacht, an schwerwiegenden Straftaten beteiligt zu sein. Claude G., ehemaliger Agent der DGSE und erfahrener Militär, wurde in Straßburg unter gerichtliche Untersuchung gestellt und in Untersuchungshaft genommen. Er soll von Frankreich aus sexuelle Gewalt an Kindern in Kenia in Auftrag gegeben und koordiniert haben. Dieser Fall, der sich an der Schnittstelle von Technologie, sexueller Ausbeutung und Geheimdienststrukturen bewegt, sorgt für Bestürzung und wirft zahlreiche Fragen auf.

Ein makelloser Werdegang – bis zur Enthüllung

Mehr als zehn Jahre lang war Claude G. im „Service Action“ der DGSE tätig – der geheimsten Einheit des französischen Auslandsgeheimdienstes, zuständig für verdeckte Missionen. Heute 58 Jahre alt, arbeitete er offiziell im privaten Sicherheitssektor. Sein beruflicher Werdegang: Schutz von Personen, Terrorismusbekämpfung, Beratung von Unternehmen in Krisengebieten – ein Profil, das auf einen diskreten, hochqualifizierten Spezialisten schließen ließ.

Doch hinter dieser Fassade entdeckten die Ermittler ein ganz anderes Bild: das eines Mannes, der mutmaßlich tief in ein transnationales Netzwerk der Pädokriminalität verstrickt war.

Sexualisierte Gewalt aus der Ferne gesteuert

Den Ermittlungsergebnissen zufolge soll Claude G. nicht nur Geld für den Missbrauch von Kindern in Kenia gezahlt haben, sondern die Taten aktiv per Internet mitverfolgt und gelenkt haben. Über eine gesicherte Internetverbindung soll er in Echtzeit Zugriff auf die Missbrauchsszenen gehabt, diese dirigiert und das Material anschließend für den eigenen Gebrauch gespeichert haben.

Eine US-amerikanische Stiftung zur Bekämpfung von Online-Kindesmissbrauch schlug Alarm, nachdem sie besonders belastende Videoaufnahmen entdeckt hatte. Die französische Kinderschutzbehörde (Office des mineurs) übernahm daraufhin die Ermittlungen. Am vergangenen Montag wurde Claude G. in Straßburg festgenommen – das Ergebnis monatelanger Recherchen.

Schwere Vorwürfe und rechtliche Konsequenzen

Gegen den Mann wurden mehrere schwerwiegende Anklagepunkte erhoben: verschärfter Menschenhandel, Vergewaltigung und sexuelle Gewalt an Minderjährigen sowie Import, Verbreitung und Besitz von kinderpornografischem Material. Die Schwere der Vorwürfe unterstreicht das Ausmaß der mutmaßlichen Verbrechen.

Besonders erschütternd ist die Tatsache, dass ein ehemaliger Staatsbediensteter in solche Taten verwickelt sein soll. Der Fall zeigt eindrücklich, wie digitale Technologien für schwerste Straftaten missbraucht werden können.

Eine gefährliche Entwicklung: Live-Streaming sexueller Gewalt

Der Fall offenbart zudem eine beunruhigende Entwicklung: den Anstieg sogenannter Live-Übertragungen von Kindesmissbrauch. Dabei werden Kinder in Entwicklungsländern in Echtzeit vor der Kamera missbraucht – oft auf Anweisung von Tätern in westlichen Ländern.

Begünstigt durch Armut, rechtliche Grauzonen und digitale Anonymität stellt diese Form der Ausbeutung eine enorme Herausforderung für die internationale Strafverfolgung dar.

Fragen an die Institutionen

Wie konnte ein Mann mit Zugang zu höchsten Sicherheitskreisen über Jahre hinweg unbehelligt agieren? Der Fall wirft ernste Fragen auf – etwa nach der psychologischen Nachbetreuung ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter und nach den Mechanismen zur Überwachung schwerster digitaler Straftaten.

Claude G. befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an – unter anderem zur Identifizierung möglicher Komplizen in Kenia und anderen Ländern sowie zur genauen Ausleuchtung des gesamten kriminellen Netzwerks. (Quelle: afrik.com)