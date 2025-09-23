Kenia leitet Untersuchung ein nach Berichten über Zwangsrekrutierung von Bürgern in Russlands Krieg in der Ukraine

Kenia hat eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte auftauchten, dass einige seiner Staatsbürger nach Russland verschleppt und gezwungen wurden, am Krieg in der Ukraine teilzunehmen. Unter den Fällen befindet sich der 36-jährige Athlet Evans Kibet, der angibt, er sei getäuscht worden, der russischen Armee beizutreten, bevor er von ukrainischen Truppen gefangen genommen wurde.
Die Ermittlungen folgen auf Kibets Fall, der sagt, er sei getäuscht worden, sich dem russischen Militär anzuschließen, und sei später von ukrainischen Streitkräften gefangen genommen worden.
In einer offiziellen Erklärung teilte Korir Sing’Oei, Staatssekretär im kenianischen Außenministerium, mit, Nairobi arbeite über seine Botschaft in Moskau daran, die Vorwürfe zu überprüfen und weitere Informationen zu sammeln. „Wir verfolgen die Informationen über drei oder vier Kenianer sehr genau, die angeblich nach Russland verschleppt wurden und sich derzeit als Kriegsgefangene in der Ukraine befinden. Wir werden weitere Informationen bereitstellen“, sagte er.
Wie Kibet in Russlands Militärlager landete
Kibet berichtet, er sei als Tourist nach Russland gereist und habe Hilfe wegen seines abgelaufenen Visums sowie ein Jobangebot erhalten. Er erzählte ukrainischen Soldaten, dass man ihm Dokumente auf Russisch vorgelegt habe, die er unterschreiben musste, woraufhin ihm sein Pass und sein Handy abgenommen wurden.
Wenige Tage später sei er in ein Militärlager gebracht worden und ihm sei gesagt worden, dass er aufgrund der unterschriebenen Dokumente keine andere Wahl habe, als zu dienen. Nach einer Woche Grundausbildung sei er an die Front geschickt worden. Kibet sagt, er habe seine Uniform ausgezogen, sei in den Wald geflohen und habe sich den ukrainischen Truppen ergeben.
„Ich bin der russischen Armee beigetreten, ohne zu wissen, dass ich rekrutiert wurde. Ich war noch nie beim Militär, und ich habe nie einen Militärberuf gewollt“, sagt Kibet in einem Video, das nach seiner Gefangennahme veröffentlicht wurde. Er beschreibt, wie man ihm sagte: „Entweder du dienst oder du wirst getötet“, und erinnert sich daran, dass ukrainische Soldaten ihn nach seiner Kapitulation versorgten und ihm Schutz boten. Öffentlich bat er darum, nicht nach Russland zurückgebracht zu werden.
Die kenianischen Behörden betonen, dass sie die Angelegenheit mit Dringlichkeit behandeln. Das diplomatische Team in Moskau stehe in Kontakt mit den russischen Behörden, und das Außenministerium halte auch Verbindung zu den ukrainischen Stellen, um den Status und das Wohlergehen der Betroffenen zu klären. Die Familien seien benachrichtigt worden, und die Behörden erklärten, sie würden konsularische Unterstützung leisten, solange die Ermittlungen andauern.
Die Vorwürfe werfen breitere Fragen zu Rekrutierungspraktiken auf, die sich gegen ausländische Staatsangehörige richten, und verdeutlichen die Risiken für Migranten und Kurzzeitbesucher in Konfliktzonen. Menschenrechtsorganisationen und Diplomaten haben bereits zuvor vor irreführenden Rekrutierungstaktiken in Konfliktsituationen gewarnt; sollten sich die Berichte bestätigen, könnten sie Forderungen nach strengeren Reisewarnungen und besseren Schutzmaßnahmen für Staatsbürger in Hochrisikogebieten auslösen.
Vorerst steht Kibets Fall als warnendes Beispiel: ein Athlet, dessen zweiwöchige Touristenreise in einen erzwungenen Militäreinsatz und einen verzweifelten Überlebenskampf mündete. Kenianische Behörden haben angekündigt, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu veröffentlichen, sobald diese abgeschlossen sind. (Quelle: Newsletter Businessinsider)