Südafrikanische Gewerkschaften fordern Maßnahmen nach UN-Bericht, der Israel Völkermord in Gaza vorwirft

Der südafrikanische Gewerkschaftsbund SAFTU (South African Federation of Trade Unions) hat die Ergebnisse der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen begrüßt, die zu dem Schluss kommt, dass Israel in Gaza Völkermord begangen hat.
Die Kommission erklärte, dass die Handlungen Israels vier der fünf Tatbestände erfüllen, die in der Völkermordkonvention von 1948 definiert sind – darunter Massenmorde, schwere körperliche Schädigung, Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur und Schaffung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die Bevölkerung ganz oder teilweise zu vernichten.
Der Bericht zitiert außerdem Aussagen israelischer Führungspersönlichkeiten, die nach Ansicht der Kommission einen Völkermordvorsatz belegen.
Seit Beginn des Krieges seien mehr als 64.000 Menschen in Gaza getötet worden, viele davon Frauen und Kinder, so die von den UN zitierten Zahlen. Der Bericht bezeichnet die humanitäre Katastrophe als bewusste Politik: Hungersnöte, Massenvertreibungen und die Zerstörung ziviler Infrastruktur würden dazu beitragen, Gaza unbewohnbar zu machen.
Die Kommission empfiehlt internationale Rechenschaftspflicht, einschließlich einer Überprüfung von Waffenlieferungen an Israel und der strafrechtlichen Verfolgung von Verantwortlichen.
SAFTU erklärte, der Bericht bestätige die Entscheidung der südafrikanischen Regierung, Israel vor den Internationalen Gerichtshof (IGH) zu bringen. Südafrika hat Israel dort beschuldigt, die Völkermordkonvention zu verletzen.
Trotz des Drucks westlicher Regierungen hält Pretoria daran fest, dass der Krieg in Gaza nach internationalem Recht einen Völkermord darstellt.
Gleichzeitig kritisierte SAFTU jedoch das, was sie als „Doppelsprache“ Südafrikas und anderer BRICS-Regierungen bezeichnete, und wies darauf hin, dass der Handel mit Israel zugenommen habe, obwohl die politischen Führer den Krieg öffentlich verurteilen.
Laut UN-Handelsdaten exportierte Südafrika im Jahr 2024 Waren im Wert von rund 178 Millionen US-Dollar nach Israel, darunter Kohle, Metalle und andere Materialien – ein Anstieg von fast 23 % im Vergleich zum Vorjahr.
Ähnliche Muster sind auch anderswo zu beobachten
China und Indien haben ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel ebenfalls vertieft. Nach UN-Daten exportierte China im Jahr 2024 Waren im Wert von rund 14,3 Milliarden US-Dollar nach Israel und gehört damit zu Israels größten Handelspartnern.
Der bilaterale Handel Indiens mit Israel erreichte 2024 etwa 3,9 Milliarden US-Dollar, und 2025 unterzeichneten beide Länder ein neues bilaterales Investitionsabkommen, um die Zusammenarbeit weiter auszubauen.
SAFTU kritisierte zudem Unternehmen, die nach ihrer Ansicht vom Krieg profitieren, darunter das Bergbauunternehmen African Rainbow Minerals, das an Kohleexporten nach Israel beteiligt sei.
Die Gewerkschaft erklärte, diese Verkäufe seien von der südafrikanischen Regierung genehmigt worden, und warnte, dass solche Exporte Bedenken über indirekte Unterstützung aufwerfen. Einige dieser Materialien könnten für Rüstungsexporte nach Israel genutzt werden oder Kapazitäten freisetzen, die dann für Waffenlieferungen bereitstehen.
Der Gewerkschaftsbund erneuerte seine Forderung nach stärkeren Maßnahmen, darunter:
- Boykott israelischer Waren
- Desinvestition von Unternehmen, die in Israel tätig sind
- Ende von Waffenverkäufen und -käufen im Zusammenhang mit Israel
- diplomatische Isolation Israels von internationalen Plattformen
Darüber hinaus rief SAFTU Arbeitnehmer und Gewerkschaften weltweit auf, Boykottmaßnahmen zu verstärken, den Umgang mit israelischen Waren und Waffen zu verweigern und Proteste zu organisieren, um ein Ende des Krieges zu fordern.
SAFTU erklärte, der UN-Bericht bestätige, was Menschenrechtsverteidiger schon lange betont hätten, und warnte, dass Völkermord nicht nur die Verantwortung des Täters sei, sondern auch der Regierungen und Unternehmen, die ihn durch Handel und Investitionen ermöglichen. „Gerechtigkeit kann nicht mit dem einen Mund verkündet und mit der anderen Hand untergraben werden“, so der Verband und forderte globale Solidarität, um weitere Gräueltaten in Gaza zu verhindern.
Was der UN-Bericht festgestellt hat
Die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der UN erklärte, dass Israels Handlungen in Gaza vier der fünf Handlungen erfüllen, die nach der Völkermordkonvention von 1948 als Völkermord definiert sind:
- Massenmorde – großflächige Tötung von Zivilisten, einschließlich Frauen und Kindern
- Schwere körperliche oder seelische Schäden – weitverbreitete Verletzungen, Traumata und psychische Schäden
- Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur – Zerstörung von Wasser-, Nahrungsmittel-, Medizin-, Wohn- und Energiesystemen, die für das Überleben notwendig sind
- Lebensbedingungen, die auf Vernichtung abzielen – gezielte Hungersnot, Belagerung und erzwungene Vertreibung
Der Bericht stellte außerdem fest, dass Äußerungen israelischer politischer und militärischer Führungspersonen einen „genozidalen Vorsatz“ erkennen ließen. Die humanitäre Krise in Gaza sei demnach das Ergebnis einer gezielten Politik und nicht bloßes Kollateralschaden. (Quelle: Newsletter Businessinsider)