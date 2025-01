Kinotipp: The Village next to Paradise (Somalia)

Filmstart 30.01.2025: In einem abgelegenen Dorf in Somalia kämpft Mamargade, ein alleinerziehender Vater mit den Herausforderungen des täglichen Lebens. Seine Schwester Araweelo sucht nach ihrer Scheidung bei ihm ein neues Zuhause. Cigaal, sein Sohn, wird in den Turbulenzen dieser zerbrechlichen Familie manchmal übersehen. Trotz unterschiedlicher Ziele in einer komplexen Welt findet die Familie durch Liebe, Vertrauen und Zuversicht, ihren eigenen Weg.

Der somalisch-österreichische Drehbuchautor und Regisseur Mo Harawe liefert mit seinem Debütfilm THE VILLAGE NEXT TO PARADISE eine kraftvolle Geschichte über Liebe, Widerstandskraft und Hoffnung – und einen seltenen Einblick in ein Land, das kaum je auf der großen Leinwand zu sehen ist.

​THE VILLAGE NEXT TO PARADISE ist der erste somalische Film, der jemals in der prestigeträchtigen Sektion „Un Certain Regard“ in Cannes gezeigt wurde.