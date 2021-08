Kongress „Our Land, Our Nature“: melden Sie sich zur kostenlosen online-Teilnahme an!

Indigene und nicht-indigene Aktivist:innen und Expert:innen berichten über die wahren Zustände im Naturschutz und sagen den Mächtigen ihre Meinung: Die Klimakrise war in diesem Sommer angesichts des Weltklimaberichts, anhaltender Proteste der Umweltbewegung und den verheerenden Hochwassern in aller Munde. Selbst Politiker:innen, Milliardär:innen und multinationale Konzerne lassen verlauten, dass wir jetzt handeln müssen. Aber sie schweigen darüber, dass es ihre Gier und ihr Raubbau an den natürlichen Reichtümern der Erde ist, der uns an diesen Punkt gebracht hat. Die von ihnen vorgebrachten Scheinlösungen für die Klimakrise würden – wenig überraschend – noch mehr Probleme für indigene Völker und die gesamte Menschheit bedeuten. Aber: Es geht auch anders!

Jene, die für die Umweltzerstörung hauptverantwortlich sind, verkünden zwar jetzt, dass wir 30% des Planeten in „Schutzgebiete“ umwandeln sollten. Doch dieser Plan könnte indigene Völker und lokale Gemeinschaften vertreiben und ihnen den Zugang zu ihrem Land verwehren. Es ist keine gute Idee, und „Naturschutzgebiete“ werden die Natur nicht bewahren können! Die Anerkennung indigener Landrechte hingegen schon. Alle wissenschaftlichen Studien zeigen, dass indigene Gebiete beim Naturschutz die Nase vorn haben. Diese Erkenntnisse zu ignorieren, würde zu weiteren Menschenrechtsverletzungen an der lokalen Bevölkerung führen – in Afrika beispielsweise in Kamerun und Kongo. Es ist an der Zeit, auf die wahren Expert:innen zu hören – ab sofort.

Der Kongress findet am 2. und 3. September in der französischen Stadt Marseille statt und versteht sich als Alternative zum IUCN-Weltnaturschutzkongress, der ebendort stattfindet. Am 3. September werden wir mit Verbündeten gegen die gefährlichen, umweltfeindlichen Vorschläge der IUCN protestieren. Du kannst dich an dem Protest online beteiligen.

Mehr als 2.000 Menschen haben sich bereits für den Kongress angemeldet. Wir hoffen, dass auch du dabei bist und Teil der Bewegung zur Dekolonialisierung des Naturschutzes wirst. Sei dabei, wenn indigene und nicht-indigene Aktivist:innen und Expert:innen auf dem Kongress „Our Land, Our Nature“ über die wahren Zustände im Naturschutz berichten und den Mächtigen ihre Meinung sagen. Sie werden ihre Vision vorstellen, welche die Rechte indigener Völker als Teil der Lösung versteht. Du hast die Möglichkeit, an dieser Veranstaltung teilzunehmen – die Anmeldung für die Online-Teilnahme ist kostenlos und steht allen Interessierten offen. Eine Simultanübersetzung ins Englische, Spanische und Französische wird angeboten. Aber keine Sorge, falls du kein Sprachgenie bist: Auf unseren deutschsprachigen Online-Kanälen versorgen wir dich unter dem Hashtag #OurLandOurNature mit den wichtigsten Informationen und werden ausgewählte Inhalte für dich ins Deutsche übersetzen. (survival international)

Anmeldung HIER.