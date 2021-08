Krankenwagenfahrer aus dem Senegal in Frankreich erstochen

Drama in Frankreich, wo Moussa Dieng, von Beruf Krankenwagenfahrer, der im Senegal geboren wurde, wo seine Frau und seine beiden Kinder leben, bei einem Einsatz von einem als psychisch labil bekannten Patienten tödlich verletzt wurde.

Krankenwagenfahrer Moussa Dieng war seit mehreren Jahren bei Jussieu Secours in Besançon beschäftigt. Die Tragödie, die sich am Samstag, dem 28. August 2021, ereignete, stürzt alle seine Kollegen und sein Management in tiefe Trauer.

„Das Wort Großzügigkeit wurde von Moussa erfunden … Er war sehr engagiert in Vereinen: er half Studenten in seinem Land, er kümmerte sich um ältere Menschen, er schuf auch viele Dinge im Senegal“, so seine Kollegen gegenüber der Zeitung L’Est Républicain.

Der 1971 im Senegal geborene Moussa Dieng hatte ein berufliches Projekt, das ihn dazu veranlasste, in sein Heimatland zurückzukehren, so die Medien. „Er wollte noch einige Jahre in Besançon arbeiten, um im Senegal ein eigenes Unternehmen zu gründen, um weiterhin anderen zu helfen… All das ist vorbei“, bedauert sein Kollege. (afrik.com)