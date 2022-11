Kuriosum des Tages/t-online: Russland soll Studenten aus Afrika zum Kriegsdienst drängen

Eine russische Universität soll ausländische Studenten unter Druck gesetzt haben, in der Ukraine zu kämpfen. Auch für die Wagner-Gruppe wurde geworben.

Afrikanische Studenten haben eine russische Universität beschuldigt, sie mit massivem Druck zum Kriegsdienst in der Ukraine gedrängt zu haben. Beamte der Südlichen Föderalen Universität (SFedU) in Rostow am Don sollen ausländischen Studenten mit finanziellen Konsequenzen gedroht haben, wenn diese sich weigerten, sich den russischen Streitkräften in der Ukraine anzuschließen. Das berichtet das US-amerikanische Nachrichtenportal „The Daily Beast“. Die Studenten wurden demnach gewarnt, dass die russische Regierung ihre Studiengebühren erhöhen und Stipendien streichen könnte.

