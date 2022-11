In Berlin-Wedding werden am Freitag die Namen zweier Orte geändert, die bisher nach Kolonialismus-Vertretern benannt sind. Botschafter Kameruns und Namibias nehmen am Festakt teil.

Aus dem bisherigen Nachtigalplatz wird der Manga-Bell-Platz. Die Lüderitzstraße wird künftig nach Cornelius Fredericks benannt, einem Widerstandskämpfer gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Namibia.

Lesen Sie HIER weiter.