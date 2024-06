Niger: Die Verzweiflung der senegalesischen Migranten, die in der Wüste ausgesetzt wurden

Die senegalesischen Migranten, die aus Algerien abgeschoben und in der Wüste von Niger ausgesetzt wurden, befinden sich in einer dramatischen Situation. Diese Menschen sind seit mehreren Wochen im Norden des Landes gestrandet und versuchen verzweifelt, in ihre Heimat zurückzukehren.

Laut Thiam, einem der Migranten, der von RFI interviewt wurde, sind die Lebensbedingungen entsetzlich: extreme Hitze, Mangel an Wasser und Nahrung sowie fehlende medizinische Versorgung.

Appell um Hilfe

Die Migranten richten einen dringenden Appell an die senegalesischen Behörden. Sie fordern ein dringendes Eingreifen für ihre Rückführung. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) versucht, ihnen zu helfen, doch die Ressourcen sind begrenzt. „Wir wollen, dass man uns repatriiert, wir wollen nach Hause, wir leiden hier, wir sind müde“, sagte Thiam und drückte damit die Not seiner zahlreichen Landsleute aus, die zwischen Assamaka, Agadez und Niamey festsitzen.

Humanitäre Organisationen machen mobil

Mehrere Nichtregierungsorganisationen prangern diese alarmierende Situation an. Der Präsident der NGO Horizons sans frontières, Boubacar Seye, forderte die senegalesischen Behörden auf, schnell zu handeln, um dieser humanitären Krise ein Ende zu setzen. „Der Staat muss sie holen“, ruft er und fügt hinzu: „Ich verstehe nicht, dass diese Angelegenheit seit Monaten verschleppt wird, obwohl sich diese Menschen in extremen Notsituationen befinden.“

Ein immer wiederkehrendes Problem

Dies ist kein Einzelfall. Tausende Migranten verschiedener Nationalitäten, darunter Nigerianer und Malier, werden regelmäßig aus Algerien abgeschoben und finden sich unter ähnlichen Bedingungen wieder. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 wurden insgesamt mehr als 14.000 Migranten von algerischem Boden nach Assamaka abgeschoben. Mitte 2023 behaupteten das Büro der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) und die IOM, dass seit Jahresbeginn bereits mehr als 9.000 Migranten von Algerien an die Grenze zurückgeschickt worden waren. Dieser Trend setzt sich bis heute fort, wobei allein in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fast 9000 Menschen in der Wüste leiden, so die Berichte der Organisation Alarmphone Sahara. (Quelle: afrik.com)