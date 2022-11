Lese-/Videotipp/Weltspiegel: Horn von Afrika – Flüchtlingsroute durchs „Tor der Tränen“

Es ist eine von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommene Flüchtlingsbewegung: von Ostafrika über das Meer auf die arabische Halbinsel. Zehntausende wagen jährlich die Überfahrt – und geraten von einem Kriegsschauplatz zum nächsten.

Die Nachricht des Schleppers erreicht uns in Obock, einer kleinen Stadt im Norden Dschibutis. Noch am selben Tag, teilt er mit, würden Migranten aus der Steppe hinter der Stadt zu einem Boot gebracht. Die Gruppe solle mitten im Hinterland auf einen Pick-up verladen werden.

Viele Migranten stammen aus Äthiopien, sind vor Armut oder dem Krieg, der seit zwei Jahren in der Provinz Tigray tobt, geflohen. Einige kommen aus den Nachbarländern. Bis hierher haben sie es geschafft, nun soll es mit dem Schiff auf die arabische Halbinsel weitergehen.“Es gibt Arbeit in Saudi-Arabien, da will ich hin“, sagt einer der Migranten, der angeblich aus dem Sudan kommt. Dschibuti drückt bei illegalen Migranten ein Auge zu. Den Schleppern droht allerdings Gefängnis.

Lesen/schauen Sie HIER.