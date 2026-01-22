Lesetipp/achgut.com: Afrikas Medizintourismus – Behandlung im Ausland, Sterben zuhause

Erste Klasse für die Privilegierten, Zweite Klasse für die breite Bevölkerung. Der Medizintourismus der Reichen und Mächtigen offenbart eine tiefe Ungleichheit, die Afrika durchzieht: Zugang zu medizinischer Versorgung richtet sich nach Wohlstand, Macht und Einfluss – nicht nach aktuellem Bedarf.
Die jüngste Abwesenheit des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu hat erneut Spekulationen über seinen Gesundheitszustand und mögliche Behandlungen im Ausland aufgeworfen. Während Gerüchte über medizinische Aufenthalte im Ausland zunehmen, kritisiert Präsidentschaftskandidat Peter Obi Tinubus lange Abwesenheit – Tinubu war allein 2025 fast 200 Tage nicht öffentlich sichtbar –, ein Umstand, der Fragen nach seiner Regierungsfähigkeit und der Transparenz politischer Führung aufwirft – in Nigeria ebenso wie in Westafrika.
