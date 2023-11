Lesetipp/BZ: Gas aus Afrika? Das kritisiert die deutsche Wirtschaft an Scholz’ Plänen

Deutschland fehlt Gas aus Russland, deshalb will der Bundeskanzler es in Nigeria einkaufen. Doch das Land verfügt nicht über die Infrastruktur für den Export.

Afrika rückt zunehmend in den Fokus der deutschen Wirtschaft. Das unterstreicht auch die Reise der höchsten deutschen Staatsvertreter, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, mit hochrangigen Unternehmensvertretern in mehrere Staaten auf dem Kontinent. Wird bald auch afrikanisches Gas nach Deutschland verschifft?

Scholz nahm am Montag an einem Wirtschaftsgipfel in Nigeria teil. „Nigeria verfügt über die größte Gasversorgung in Afrika“, hob er vorher in einem Interview mit der nigerianischen Tageszeitung The Punch hervor. Deutsche Unternehmen seien an Gaslieferungen aus Nigeria interessiert und würden sich auf die Zusammenarbeit mit nigerianischen Gasunternehmen freuen. Am Abend soll Scholz weiter nach Ghana fliegen. Steinmeier ist für vier Tage nach Tansania und Sambia aufgebrochen. Die Reisen zeigten, „dass der afrikanische Kontinent vermehrt die politische Beachtung findet, die er verdient“, erklärte der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft (AV).

