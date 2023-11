Washington wird Zentralafrika, Gabun, Niger und Uganda Handelserleichterungen in den USA entziehen

US-Präsident Joe Biden erklärte am 30. Oktober, dass er beabsichtige, Gabun, Niger, Uganda und die Zentralafrikanische Republik von der Teilnahme am Handelsprogramm des African Growth and Opportunity Act (Agoa) auszuschließen. Der Agoa ist ein Gesetz, das afrikanischen Ländern Handelserleichterungen für den Export ihrer Produktion in die USA bietet, berichtet RFI.

Agoa (African Growth and Opportunity Act), das Gesetz über Wirtschaftswachstum und Chancen in Afrika, ist die US-Gesetzgebung, die es bestimmten afrikanischen Ländern ermöglicht, keine Zollgebühren zu zahlen, wenn sie ihre Produktion auf US-amerikanischen Boden exportieren.

Die Staatsstreiche in Gabun und Niger sind dafür verantwortlich

Um dort aufgenommen zu werden, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Joe Biden vertritt in einem Brief an den neuen Sprecher des Repräsentantenhauses die Ansicht, dass Niger, Gabun, die Zentralafrikanische Republik und Uganda diese nicht erfüllen.

Im Falle von Gabun und Niger folgt die Entscheidung darauf, dass die jüngsten Machtübernahmen durch das Militär in diesen Ländern, mit denen die USA bereits ihre Zusammenarbeit ausgesetzt haben, als Staatsstreich eingestuft wurden. Joe Biden ist der Ansicht, dass Gabun und Niger keine Fortschritte in Richtung politischer Pluralismus und Achtung der Rechtsstaatlichkeit machen. Für die Zentralafrikanische Republik fügt er eklatante Verstöße gegen die Menschen- und Arbeitnehmerrechte hinzu.

Anti-Homosexualitätsgesetz im Visier von Washington

Schließlich wird Uganda wegen eklatanter Verstöße gegen internationale Menschenrechte an den Pranger gestellt. Im Mai 2023 hatte das Land wegen seines Anti-Homosexualitätsgesetzes eine recht deutliche amerikanische Verurteilung auf sich gezogen und die Regierung hatte gewarnt, dass ihre Beziehungen zu dem Land überdacht würden. Eine weitreichende Ankündigung von einem für Kampala wichtigen Wirtschaftspartner: Die Exporte in die USA beliefen sich im Jahr 2022 auf fast 175 Millionen US-Dollar. Erste symbolische Sanktionen waren bereits im Juni vom US-Außenministerium in Kraft gesetzt worden, mit der Einschränkung von Visa für ugandische Beamte, die „für den Missbrauch der Rechte, insbesondere von LGBT-Personen“ verantwortlich sind. Insgesamt hat die lokale NGO Convening for Equality seit der Verabschiedung des Gesetzes fast 300 Fälle von Menschenrechtsverletzungen an Mitgliedern der LGBT-Gemeinschaft dokumentiert.

Der US-Präsident erklärt abschließend, dass trotz intensiver Bemühungen keines der vier Länder auf die Bedenken seiner Regierung reagiert habe.