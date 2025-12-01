Lesetipp/Der Bund.ch: Nobelpreisträger auf Expedition – André Gide fragte sich, ob es nicht Sklaverei war, sich durch Afrika tragen zu lassen

Vor hundert Jahren reiste der Autor André Gide ins damalige Französisch-Äquatorialafrika – und beschäftigte Dutzende lokale Lastenträger. Allerdings mit schlechtem Gewissen.

In Kürze:

  • Die handschriftlichen Trägerlisten geben Einblick in die logistischen Herausforderungen von André Gides Afrikareise.
  • Durchschnittlich siebzig bis neunzig einheimische Träger transportierten das Expeditionsgepäck pro Etappe.
  • Der Schriftsteller beklagte in seinen Reisetagebüchern die ausbeuterischen Praktiken des Trägersystems.
  • Gides Nachlass im Schweizerischen Literaturarchiv bewahrt die Namen der sonst vergessenen Expeditionshelfer.

