Lesetipp/taz: Côte d’Ivoire: Das Schweinsteiger-Theorem – Wieviel Rassismus steckt in unserem Reden über afrikanischen Fußball?

Und wie „wild“ hat Côte d’Ivoire gegen die DFB-Elf eigentlich gespielt? Tun wir doch mal so, als hätten unsere Experten wirklich etwas zu sagen. Der ARD-Experte Bastian Schweinsteiger beispielsweise hatte sich mit seiner Prognose vor Deutschlands Spiel gegen Côte d’Ivoire (2:1) einen mittelschweren Shitstorm eingefangen.
Nagelsmanns Elf, hatte er gesagt, treffe auf ein Team, das „ein bisschen afrikanischen Fußball“ spiele, „der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, so ein bisschen wild ist, vielleicht manchmal auch nicht ganz so von der Taktik geprägt ist“.
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