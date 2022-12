Lesetipp/DW: Wie willkommen fühlen sich Afrikaner in Deutschland?

Seit die deutsche Regierung angekündigt hat, die Einwanderungsgesetze zu reformieren, hoffen viele afrikanische Migranten auf die doppelte Staatsbürgerschaft. Sie erzählen der DW von ihren Erfahrungen in Deutschland.

Süßkartoffeln, Fufu und andere westafrikanische Spezialitäten locken viele Kunden in den kleinen afrokaribischen Supermarkt in Karlsruhe. Mohammed aus Accra ist Besitzer des Ladens, sein Nachname soll nicht online genannt werden. Der Laden ist nur sein Nebenjob, hauptberuflich arbeitet der 42-jährige Einwanderer aus Ghana im nahegelegenen Daimler-Werk. Seine ghanaische Frau Faustina führt den Laden, damit sie sich nebenbei um ihre vier Kinder kümmern kann.

„Es ist sehr schön, in Deutschland zu sein“, sagt Mo, wie er genannt werden möchte. Er lobt das Sozialsystem und die Krankenversicherung und schätzt die deutsche Disziplin und Ordnungsliebe. „Ich finde, in Deutschland lebt es sich von allen europäischen Ländern am Besten.“ Aber es sei nicht immer einfach gewesen.

