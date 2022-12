Zentralafrikanische Republik: Anschlag auf Wagner nahestehenden russischen Diplomaten

Am Freitag, den 16. Dezember „wurde in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik ein Anschlag auf Dmitry Sitiy, Generaldirektor des „Russischen Hauses“ in Bangui, verübt, wie die Botschaft der Russischen Föderation in der Zentralafrikanischen Republik mitteilte. Sitiy „erhielt ein anonymes Paket, das Sprengstoff enthielt. Als das Paket geöffnet wurde, explodierte es“, betonte dieselbe Quelle auf ihrer Webseite.

„Herr Dmitry Sitiy hat ein Paket erhalten, das explodiert ist und ihn verletzt hat. Das Opfer befindet sich derzeit im Krankenhaus. Den Ärzten zufolge ist er schwer verletzt und hat viel Blut verloren. Die Ärzte kämpfen um sein Leben“, betonte der Sprecher der russischen Botschaft in Bangui, Wladislaw Iljin.

„Nachdem er das Paket von der Postagentur DHL erhalten hatte, nahm er es mit nach Hause, wo er in der Nähe der russischen Botschaft in Bangui wohnt. Dort fand die Explosion statt“, sagte Herr Ilyin. „Der Vorfall wird als Terroranschlag eingestuft. Herr Sitiy erhielt zahlreiche Drohungen und hat sich diesbezüglich bereits an die zentralafrikanischen Behörden gewandt. Es wurden Ermittlungen eingeleitet, und die weiteren Schritte werden zeigen, wer diesen Terrorakt in Auftrag gegeben hat“, sagte der Chef der zentralafrikanischen Polizei, Oberst Bienvenu Zokoué. Das Opfer soll eng mit der privaten Militärfirma Wagner verbunden sein.

Moskau „verurteilt den Angriff auf das Russische Haus und seinen Leiter, Herrn D. Sitiy, aufs Schärfste“ und betrachtet „diesen Vorfall als einen Akt der Aggression gegen die russisch-zentralafrikanische Freundschaft“. Zur Erinnerung: Das Russische Haus bzw. das Kulturzentrum der Russischen Föderation wurde 2021 in Bangui eröffnet, um zentralafrikanischen Kindern und Studenten die russische Kultur näher zu bringen. Herr Sitiy ist der erste Generaldirektor des genannten Zentrums.

