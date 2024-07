Lesetipp/FAZ: Wole Soyinka wird 90 Jahre alt – Der Tiger springt

JUNI 2024

JULI 2024

Hamburg, 05.07. - 21.07.2024: Ausstellung "Sharing Stories" - Skulpturen und Malerei aus Afrika. Ort: Location: IMBA Galerie. Mehr dazu HIER.

Köln, 10.-14.07.2024: South Africa meets Mozart: Die Zauberflöte – Impempe Yomlingo. Ort: im Rahmen des 35. Kölner Sommerfestivals in der Kölner Philharmonie. Mehr dazu HIER.

Nürnberg, 11.07-24.07.2024: AKWABA – 16. Afrikatage. Veranstalter: Nürnberger Initiative für Afrika – NIfA e.V. Mehr dazu HIER.

Stuttgart, 12. - 14.07.2024: 19. Afrika-Festival. Ort: Erwin-Schöttle-Platz in Heslach. Eintritt: frei. Mehr dazu HIER.

Berlin, 13.07.2024, 13h00 bis 22h00: Karneval der Kulturen – Funken. Zahlreiche Teilnehmer:innen des beliebten Karneval der Kulturen-Umzugs veranstalten kurz vor Ende der Fußball-EM ein Familienfest. Location: Fanzone am Reichstag. Mehr dazu HIER.

Berlin, 13./14.07.2024, jeweils 12 bis 22 Uhr: African Food Festival Summer Market 2024. Location: Jules B-Part im Gleisdreieck-Park. Mehr dazu HIER.

Wiesbaden, 13./14.07.2024: Afrika-Festival. Ort: Gramenz, Mittelpfad 3. Mehr dazu HIER.

Frankfurt, 20./21.07.2024: 1. Africa Diaspora Festival. Ort: Rebstockpark. Eintritt frei.

Berlin, 20./21.07.2024: Guinea Kulturfestival. Ort: Mauerpark, Gleimstr. 55, 10437 Berlin. Mehr dazu HIER.

AUGUST 2024

Berlin, 24.08.2024, 12h30: Footprint Trio - Township Traditionals aus Südafrika beim Young Euro Classic, dem weltweit bedeutendsten Festival für Jugendorchester, im Konzerthaus Berlin. Mehr dazu HIER.

Berlin, 25.08.2024, 20h00: MIAGI Orchestra aus Südafrika beim Young Euro Classic, dem weltweit bedeutendsten Festival für Jugendorchester, im Konzerthaus Berlin. Mehr dazu HIER.

OKTOBER 2024

Bad Herrenalb, 31.10.2024, 20h00: Multivision-Vorführung „Gepardenmann“ Matto Barfuss - „Wild und Weit - 25 Jahre Afrika“. Veranstaltungsort: Kurhaus. Mehr dazu HIER.

FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

Solingen, bis 08.09.2024: Keine Freiheit ohne Pressefreiheit - Fotoausstellung von Reporter ohne Grenzen mit Arbeiten von sechs internationalen Fotojournalist:innen, u.a. aus Ruanda und Ägypten. Ort: Zentrum für verfolgte Künste. Mehr dazu HIER.

Wiesbaden, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.