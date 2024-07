Lesetipp/BZ: Berliner Parkplatz-Mord – Warum musste dieser Familienvater aus Kamerun sterben?

In Berlin-Gesundbrunnen ist am Donnerstagnachmittag ein Mann erstochen worden – offenbar im Streit um eine Parklücke. Angehörige sind erschüttert.

Ein paar Frauen stehen direkt vor dem Bild von William neben der Blutlache – und weinen. Immer mehr Trauernde kommen am Freitag zu dem Tatort in Berlin-Gesundbrunnen in der Böttgerstraße, wo tags zuvor ein Mann getötet wurde. Ein Vater bringt mit seinen Kindern ein mit Buntstiften gemaltes Bild am Zaun an. Die umstehenden Männer diskutieren über die Tat. Wie konnte das geschehen? Wer war der Täter? Wie kann man nur so grausam sein? Fragen, die sich die schockierten Trauernden wohl ihr Leben lang stellen werden.

