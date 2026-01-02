Lesetipp/Focus: Betrugsvorwürfe: „Sie haben 18 Milliarden gestohlen“ – Trump schießt erneut gegen somalische Einwanderer

Donald Trump hat das neue Jahr mit einer kontroversen Rede bei seiner Silvesterparty in Mar-a-Lago eingeläutet. Der US-Präsident wiederholte dabei seine Behauptung, dass Minnesota von massivem Betrug betroffen sei, und nannte dabei eine unbestätigte Summe von „18 Milliarden Dollar“.
„Sie haben 18 Milliarden gestohlen“
Er bezog sich dabei laut „Daily Beast“ auf die „Somalia-Bevölkerung“ des Bundesstaates und behauptete, ähnliche Probleme gebe es auch in anderen demokratisch regierten Bundesstaaten wie Kalifornien, Illinois und New York.
Lesen Sie HIER weiter.