Lesetipp/inFranken.de: Drei Familienmitglieder im Urlaub auf Kap Verde erstochen? Schwere Vorwürfe gegen Deutschen (19)

Die Staatsanwaltschaft Trier hat die Auslieferung eines 19-Jährigen beantragt. Er soll während eines Urlaubs auf Kap Verde drei Familienmitglieder getötet haben.
Im Fall eines 19-jährigen Deutschen, der seine Familie während eines Urlaubs auf Kap Verde getötet haben soll, wird weiter ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Trier leitet nach eigenen Angaben gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags in drei Fällen. Der 19-Jährige wohnte demnach zuletzt in der Eifel und damit im Zuständigkeitsbereich der Trierer Staatsanwaltschaft.
