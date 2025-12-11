Lesetipp/Focus: Familie mitten in der Nacht nach Nigeria abgeschoben – Mutter springt aus Fenster

Mitten in der Nacht wird in Berg bei München eine Familie aus einer Asylbewerberunterkunft geholt und in ein Flugzeug nach Nigeria gesetzt. Der Ort ist geschockt. Die Kinder besuchten Schulen im Umkreis, das Mädchen hatte geplant, von der Mittel- auf die Realschule zu wechseln. Sie wurde von der Stiftung Startchance gefördert. Jetzt wurde die Familie abgeschoben.
Mutter Imuetynian Osayande und ihre Kinder Abundance (11) und Derick (7) wurden vergangenen Mittwoch mitten in der Nacht von der Polizei aus einer Asylbewerberunterkunft in Berg, einem Vorort von München, geholt. Das berichtet die „tz“. Für die Familie wurde die Zwangsabschiebung in ihre Heimat Nigeria angeordnet.
