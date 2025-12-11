Videotipp/WDR/Sudan: Ohne Geld die Welt retten? Eine Reise an die Grenzen der Hilfe

Es ist wohl die größte humanitäre Krise der Welt – von der Weltöffentlichkeit kaum beachtet. Im Sudan führt die Regierung gegen Rebellen einen blutigen und brutalen Bürgerkrieg. Schätzungsweise 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht.
Die Story „Ohne Geld die Welt retten?“ ist eine Reise in eine kaum beachtete Region der Welt, in der sich die Folgen von gekürzter Nothilfe drastisch zeigen.
Dieser Film wurde im Jahr 2025 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden bisher nicht aktualisiert.
HIER geht’s zum Video.