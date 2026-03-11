Lesetipp/FR: EU-Parlament treibt „Rückkehrzentren“ voran: „Eine neue Ära des Menschenhandels“

Konservative, rechte und extrem rechte Abgeordnete im EU-Parlament treiben eine massive Verschärfung der europäischen Abschiebepolitik voran – mit „Return Hubs“ und langen Haftzeiten. NGOs warnen vor der Inhaftierung auch von Familien für bis zu zwei Jahre.
Seit Monaten wird auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten über die Einführung von „Rückkehrzentren“ in Drittstaaten für in der EU abgelehnte Asylsuchende diskutiert. Am Montagabend haben EU-Abgeordnete rechtskonservativer und extrem rechter Parteien bei einer Tagung des Innenausschusses in Straßburg einen entsprechenden Gesetzesvorschlag auf den Weg gebracht.
Lesen Sie HIER weiter.