Zentralafrikanische Republik: Französischer MSF-Mitarbeiter von russischen Söldnern festgenommen

Die Regierung der Zentralafrikanischen Republik beschuldigt einen französischen humanitären Helfer der Schweizer Sektion von Médecins Sans Frontières (MSF – Ärzte ohne Grenzen) „subversiver Aktivitäten“. François Zamparini, der von einem Flüchtlingslager in der Demokratischen Republik Kongo angereist war, wurde am Mittwoch, dem 4. März, von russischen Söldnern in Zémio festgenommen – direkt hinter der Grenze in der Zentralafrikanischen Republik, berichtet RFI.

Zum Zeitpunkt seiner Festnahme befand er sich in einem Treffen mit lokalen Behörden dieser Region, die seit mehreren Jahren von einem blutigen interkommunalen Konflikt erschüttert wird.

Es war nicht das erste Mal, dass François Zamparini den Fluss Mbomou überquerte, um nach Zémio zu gelangen. Auf der anderen Seite, auf kongolesischem Gebiet in Nzapaye, arbeitete der Notfallkoordinator von MSF daran, Hilfsgüter für Tausende zentralafrikanische Flüchtlinge zu organisieren. Diese sind seit 2023 vor einem Konflikt geflohen, an dem die Gemeinschaftsmiliz der Zandé, die Rebellengruppe UPC, die zentralafrikanische Armee, UN-Blauhelme sowie russische Söldner beteiligt sind.

Festnahme während eines Treffens

Für die NGO ist es einfacher, Material über die Zentralafrikanische Republik zu transportieren als über die DR Kongo. Daher hielt sich François Zamparini in Zémio auf. Bei seinen früheren Besuchen hatte es keine Probleme gegeben. Doch diesmal tauchten Angehörige der Gruppe „Wagner“ während eines Treffens auf, an dem auch der Unterpräfekt und der Bürgermeister der Stadt teilnahmen.

Er wurde zunächst in der nationalen Gendarmerie festgehalten und anschließend zusammen mit einem lokalen Mitarbeiter der Organisation nach Bangui gebracht.

Kurz darauf wurde in sozialen Netzwerken eine Kampagne gestartet, die ihn als Spion und Söldner darstellen sollte. Das Kommunikationsministerium beschuldigte ihn anschließend „subversiver Aktivitäten zur Unterstützung bewaffneter Gruppen“, konkret der Miliz Azandé Ani Kpi Gbè. Das Verteidigungsministerium sprach seinerseits von einer „verdächtigen Person, die wegen ernsthafter Verdachtsmomente auf Aktivitäten zur Destabilisierung der Sicherheitslage festgenommen wurde“.

Nicht auf der offiziellen Liste

In der entsprechenden Mitteilung heißt es außerdem, es sei „kein Dokument gefunden worden, das die Rechtmäßigkeit seiner Anwesenheit belegt“. Laut dem Kommuniqué des Kommunikationsministeriums stehe er zudem nicht auf der offiziellen Personalliste der Organisation.

Tatsächlich ist François Zamparini beim Hauptsitz der Organisation in der Schweiz angestellt und nicht offiziell in die Zentralafrikanische Republik entsandt.

In derselben Erklärung wird auch behauptet, er sei bereits 2016 in der Zentralafrikanischen Republik festgenommen worden, nachdem er zwei Jahre lang im Westen des Landes als Ausbilder für die Rebellenbewegung von Armel Sayo gearbeitet habe. Tatsächlich arbeitete François Zamparini zu dieser Zeit jedoch in Syrien und im Libanon, wie mehrere Medienauftritte belegen.

Parallelen zu einem früheren Fall

In dieser instabilen Region des Haut-Mbomou sehen die Russen die Anwesenheit von Außenstehenden – insbesondere von Westlern – nur ungern, da diese ihre Übergriffe beobachten könnten. Die Situation erinnert an den Fall von Joseph Figueira. Der belgisch-portugiesische Forscher wurde im Mai 2024 am selben Ort festgenommen, als er für eine amerikanische NGO tätig war.

Er wurde später wegen „Gefährdung der Staatssicherheit“ zu einer schweren Strafe verurteilt und befindet sich weiterhin im Gefängnislager Roux in Bangui. Bei seinem jüngsten Besuch in der Zentralafrikanischen Republik hatte der portugiesische Präsident vergeblich gehofft, eine medizinische Evakuierung zu erreichen. Mehreren Quellen zufolge gilt Joseph Figueira als „Geisel der Russen“.

Französisches Außenministerium Quai d’Orsay verfolgt den Fall

Die Organisation Médecins Sans Frontières wollte sich bislang nicht äußern. Das französische Außenministerium erklärte gegenüber RFI, den Fall „aufmerksam zu verfolgen“, die nötige Unterstützung zu leisten und mit den Behörden in Kontakt zu stehen.

Das Quai d’Orsay bestätigte jedoch nicht die Presseberichte über einen bevorstehenden Besuch des französischen Ministers Jean-Noël Barrot in Bangui.