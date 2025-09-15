Lesetipp/FR: Migranten behaupten, in Ghana 16 Stunden in Zwangsjacken festgehalten worden zu sein

Laut Klage wurden die nach Ghana abgeschobenen Personen gefesselt und lediglich mit Brot und Wasser versorgt: Eine am Freitag im Namen von Einwanderern eingereichte Klage, die von der Trump-Regierung nach Ghana abgeschoben wurden, behauptet, dass sie 16 Stunden lang in „Zwangsjacken“ festgehalten und gefesselt wurden. Die Klage, die beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia eingereicht wurde, behauptet, dass die Kläger tagelang unter „erbärmlichen Bedingungen“ in einem Freiluft-Detentionszentrum festgehalten wurden.
Die Anklage ist die jüngste in einer Reihe von juristischen Herausforderungen gegen die Art und Weise, wie die Trump-Regierung ihre Einwanderungspolitik umsetzt, einschließlich Versuchen, Abschiebungen in Länder zu blockieren, deren Einwanderer keine Staatsbürger sind.
