Lesetipp/FR: Nach tödlichem Wagner-Hinterhalt in Mali – Ukraine-Geheimdienst bekennt sich zur Aktion

Die Ukraine unterstützt Tuareg-Rebellen gegen die Wagner-Gruppe. Für diese setzt es nun eine ihrer bislang schwersten militärischen Niederlagen.

Die Tuareg-Rebellen haben in Mali zahlreiche Söldner der russischen Wagner-Gruppe in Gefechten getötet. Nun bekannte sich der ukrainische Militärgeheimdienst HUR am Montag (29. Juli) zu einer Operation, die diesen Kampfausgang wohl erst möglich gemacht hat. Diese Entwicklung könnte weitreichende geopolitische Auswirkungen haben und unterstreicht die internationale Dimension von Russlands Ukraine-Krieg.

Lesen Sie HIER weiter.