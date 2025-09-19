Lesetipp/merkur.de: Griechische Urlaubsinsel: Strandgäste schieben Boot mit Geflüchteten aus Libyen zurück aufs Meer

Auf Gavdos wehren sich Strandbesucher gegen die Ankunft von Migranten. Das türkisblaue Wasser glitzert in der spätsommerlichen Mittagssonne, Familien entspannen unter Sonnenschirmen – doch plötzlich platzt ein kleines Holzboot in die Idylle am Sarakiniko-Strand. Was folgt, ist eine kontroverse Aktion von Strandgästen.
Am vergangenen Samstag (13. September) versuchte ein Boot mit offenbar asylsuchenden Menschen aus Libyen, am Sarakiniko-Strand auf der griechischen Insel Gavdos anzulanden. Doch die Urlauber ließen das nicht zu: Sie sprangen ins Wasser und schoben das Boot mit bloßen Händen zurück aufs offene Meer!
