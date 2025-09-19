Lesetipp/standard.at: Niger, Mali, Burkina Faso – Auf schier verlorenem Posten im Kampf gegen den Terror in der Sahelzone

In einem Dorf im Westen Nigers ermordeten Terroristen dutzende Menschen bei einer Tauffeier. Die Attacke zeigt, wie sehr die Gewalt in der Region Tillabéri eskaliert.
Es war ein Festtag in Takoubatt, einem kleinen Dorf im Westen Nigers. Familien hatten sich zu einer Tauffeier versammelt. Plötzlich näherten sich Männer auf Motorrädern, kurz darauf fielen Schüsse. Nach Angaben von Augenzeugen wurden 15 Menschen sofort getötet, sieben weitere wurden von den Angreifern auf der Flucht erschossen. Insgesamt 22 Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen starben.
Lesen Sie HIER weiter.