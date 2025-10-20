Lesetipp/NZZ: Marokkos König Mohammed VI. – Zwischen Verehrung und wachsender Kritik

Mohammed VI. hat Marokko modernisiert. Doch echte Erneuerungen scheut er. Nach landesweiten Protesten spricht der marokkanische König zum Volk. Wer ist der Monarch, der von vielen Untertanen als Hoffnungsträger verehrt wird?
Mit rauer Stimme, die Augen auf das Manuskript gerichtet, spricht König Mohammed VI. zu seinem Volk. Ein traditionelles gelbes Gewand, eine schwarz umrandete Brille – viel mehr ist nicht zu erkennen von dem Monarchen, der unter seiner weiten Kapuze wirkt, als wolle er sich verstecken. Dabei lauschen ihm die Abgeordneten im marokkanischen Parlament gebannt. Auch auf den Strassen, in den Cafés und Wohnhäusern des Landes verfolgen viele Marokkaner, was der König zu sagen hat. Schließlich ist es das erste Mal seit Beginn der landesweiten Proteste Mitte September, dass sich der Monarch zu Wort meldet. Und sein Wort hat Gewicht.
