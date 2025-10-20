Laut Informationen, die am Wochenende von der italienischen Presse veröffentlicht wurden, hat die spanische Guardia Civil im vergangenen August in Ceuta rund zehn Militärschiffe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten abgefangen, die auf dem Weg nach Bengasi waren, berichtet RFI.
Die italienische Zeitung Il Foglio berichtete, dass die Guardia Civil im Hafen von Ceuta zehn Schiffe – darunter mehrere Patrouillenboote – beschlagnahmt hat. Grundlage dafür war das seit 2011 geltende Waffenembargo gegen Libyen. Die Schiffe waren in Werften in Dubai gebaut worden und sollten nach Bengasi geliefert werden, um dort den Streitkräften des libyschen Ostens unter Marschall Khalifa Haftar zu dienen. Diese sollten mit ihrer Hilfe die Migrationsrouten im Mittelmeer kontrollieren.
Es handelt sich um eine äußerst seltene Beschlagnahmung: Während die Vereinigten Arabischen Emirate regelmäßig militärisches Material nach Libyen liefern, erreicht der Großteil dieser Lieferungen ohne Schwierigkeiten sein Ziel. Diese wiederholten Verstöße gegen das Waffenembargo kommen indirekt mehreren europäischen Staaten zugute, die ein Interesse daran haben, die Abfahrten von Migranten in Richtung ihrer Küsten zu bremsen.
„TBZ“
Alle in Ceuta abgefangenen Schiffe trugen die Aufschrift „TBZ“, die Initialen der Tariq-Ben-Ziyad-Brigade, die von Saddam Haftar, dem Sohn von Marschall Khalifa Haftar, befehligt wird. Diese Einheit wird von den Vereinten Nationen beschuldigt, Kriegsverbrechen und schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Migranten begangen zu haben. Dennoch ist sie dieselbe Einheit, der die Europäische Union einen Teil der Kontrolle über die Migrationsrouten anvertraut hat.
Im Rahmen ihrer Politik der Externalisierung der Grenzen hat die EU bereits selbst zahlreiche Boote an die Behörden in Tripolis geliefert, um Boote abzufangen, die Libyen in Richtung Griechenland, Malta oder Italien verlassen.
Bislang hat Spanien die von Il Foglio veröffentlichten Informationen nicht bestätigt.