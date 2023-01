Lesetipp/NZZ: Warum Prinz Harry nie glücklicher war als in Afrika

« Dein Körper wurde in Großbritannien geboren, aber deine Seele hier in Afrika »: Afrika hat einen prominenten Platz in Harrys Memoiren. Der Prinz erlebt Abenteuer und Glücksmomente. Und reiht sich damit ein in die literarische Tradition.

In der Aufregung um all das erfahrene Unheil, von dem Prinz Harry in seiner am Dienstag veröffentlichten Autobiografie «Reserve» berichtet – missgünstiger Bruder, böse Stiefmutter, Erfrierungen im Genitalbereich nach Nordpol-Reise –, geht fast unter: Der Prinz erzählt auch von Momenten puren Glücks. Und auffallend oft finden diese Glücksmomente in Afrika statt.

Lesen Sie HIER in der NZZ, was damit auf sich hat.