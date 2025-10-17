Lesetipp/Spiegel/Kenia: Chaos nach Tod von Raila Odinga – Flughafen von Nairobi überrannt

Raila Odinga war eine Leitfigur der kenianischen Opposition, am Mittwoch starb er auf einer Reise nach Indien. Bei der Rückführung spielten sich chaotische Szenen ab, es gab mehrere Tote.
Die Trauer um den am Mittwoch in Indien gestorbenen Oppositionellen Raila Odinga ist groß in Kenia. Allerdings sorgt der Tod des Politikers auch für Massenaufläufe und Tumulte, bei denen mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. So haben bei der Rückführung und öffentlichen Aufbahrung des Leichnams in Nairobi Menschenmassen die Sicherheitsabsperrungen überrannt.
