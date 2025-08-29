Lesetipp/standard.at: Urteil: Anti-Weißen-Hetzer in Südafrika bekam nur einen Klaps auf die Finger

Julius Malema wurde von einem Gericht in Kapstadt wegen Hassrede verurteilt. Doch das Strafmaß ist eher symbolisch.
Als Donald Trump vor drei Monaten Südafrikas Präsidenten Cyril Ramaphosa empfing, ließ er die Lichter dämmen und auf einem Bildschirm Auftritte von Julius Malema abspielen. Sie zeigten den Chef der linksradikalen Oppositionspartei Economic Freedom Fighters (EFF) beim Singen des Songs Kill the Boer – tötet den weißen Farmer. Für Trump war das ein Beleg für seine Behauptung eines Genozids gegen die Weißen in Südafrika, denen er bekanntlich politisches Asyl anbietet.
Lesen Sie HIER weiter.