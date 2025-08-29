Südafrika verurteilt US-Umsiedlung von Afrikaanern als „Apartheid 2.0“

Die südafrikanische Regierung hat Washington vorgeworfen, eine „Apartheid 2.0“ wiederzubeleben, nachdem die Vereinigten Staaten ein Flüchtlingsprogramm aufgelegt haben, das weißen Afrikaanern einen bevorzugten Zugang gewährt – ein Schritt, den Pretoria als ungerechtfertigt und rassistisch verzerrt bezeichnet.
Außenminister Ronald Lamola erklärte am Mittwoch, die Entscheidung, Nachkommen der niederländischen Siedler, die einst die Apartheid verankert hatten, herauszugreifen, erinnere an die schmerzhafte Geschichte Südafrikas von rassistischer Bevorzugung.
„Das Flüchtlingsprogramm ist eine bevorzugte Behandlung von Afrikaanern in Südafrika, um in die USA einzureisen“, sagte Lamola auf einer Pressekonferenz. „Und Sie wissen, mit unserer Geschichte … die bevorzugte Behandlung einer bestimmten privilegierten Gruppe – der Afrikaaner, die in diesem Land vor keinem Völkermord fliehen – ist definitiv Apartheid 2.0.“
Im Mai hatte die Regierung von Präsident Donald Trump Afrikaanern den Flüchtlingsstatus zugesprochen und behauptet, sie seien in Südafrika „Diskriminierung“ und sogar „Völkermord“ ausgesetzt. Pretoria hat diese Behauptungen vehement zurückgewiesen.
Eine erste Gruppe von etwa 50 Afrikaanern wurde im Mai mit einem Charterflug in die USA gebracht, weitere sollen in kleineren Gruppen folgen.
Die Ironie, so Pretoria, bestehe darin, dass gerade Regierungen unter Afrikaaner-Führung die Architekten der Apartheid waren, die der schwarzen Mehrheit Südafrikas bis 1994 politische und wirtschaftliche Rechte verweigerte.
Obwohl Trump seit seinem Amtsantritt die Aufnahme von Flüchtlingen weitgehend gestoppt hat, erhielten Afrikaaner eine Ausnahmegenehmigung – ein Schritt, den Pretoria als politisch motiviert und faktenwidrig bezeichnet.
Angespannte Beziehungen zu Washington
Seit Trumps Amtsantritt haben sich die Beziehungen zwischen Südafrika und den USA verschlechtert. Pretorias Botschafter wurde im März ausgewiesen, später verhängte Washington einen 30-prozentigen Zoll auf südafrikanische Exporte – eine Maßnahme, die Arbeitsplätze in der am stärksten industrialisierten Volkswirtschaft Afrikas bedroht.
„Mehrere Länder waren von der Unberechenbarkeit der aktuellen US-Regierung betroffen“, sagte Lamola. „Wir sind nicht allein.“
Gespräche zur Entschärfung der Zölle laufen, eine Delegation des US-Kongresses wird diese Woche in Pretoria erwartet. Doch das Afrikaaner-Flüchtlingsprogramm hat das Misstrauen weiter vertieft. Angeblich beschleunigen die USA Anträge über eine in Kenia ansässige christliche NGO – und umgehen dabei Pretorias Mitwirkung. „Es gibt keine Verpflichtung, keine Pflicht für die südafrikanische Regierung, die US-Regierung bei diesem Flüchtlingsprogramm zu unterstützen“, betonte Lamola.
Ein zentraler Streitpunkt zwischen beiden Ländern sind Südafrikas Maßnahmen zur Überwindung des Apartheid-Erbes – darunter die Umverteilung von Land, das nach wie vor überwiegend in weißer Hand ist, sowie die Förderung von schwarzem Unternehmertum.
„Wir bekräftigen weiterhin, dass dies Angelegenheiten sind, die fest in den Händen des südafrikanischen Volkes und seiner Souveränität liegen“, sagte Lamola.
Pretoria hat auch gegen den jüngsten US-Menschenrechtsbericht protestiert, der eine Verschlechterung Südafrikas bescheinigte. Um US-Behauptungen zu entkräften, weiße Farmer würden systematisch ins Visier genommen, verwies Lamola auf Polizeidaten, wonach es zwischen Januar und März sechs Morde auf Farmen gegeben habe – vier der Opfer seien schwarze Angestellte oder Bewohner gewesen. „Diese Statistiken zeigen kein Handlungsmuster, das von aufhetzerischer rassistischer Rhetorik gegen eine bestimmte Gemeinschaft getrieben wäre“, sagte er. (Quelle: Newsletter Businessinsider)