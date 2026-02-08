Lesetipp/standard: Sahel: USA rücken wieder näher – Europa ringt derweil um einen Kurs

Nach Jahren der Distanz sucht die US-Regierung die Annäherung an die Militärregime in der afrikanischen Region. Sicherheit, Rohstoffe und geopolitischer Einfluss rücken in den Vordergrund.
Noch im Oktober schien das Tischtuch zwischen den USA und Mali zerschnitten. Die US-Regierung hatte Mali auf eine Liste von Ländern gesetzt, deren Staatsbürger künftig 10.000 Dollar hinterlegen mussten, um ein Visum zu erhalten. Begründet wurde der Schritt mit angeblich hohen Überziehungsraten von Visa. Die Militärregierung in Bamako reagierte umgehend und verhängte spiegelbildliche Auflagen für US-Bürger.
