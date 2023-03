Lesetipp/StN: Korruption in Südafrika – Auf dem Weg zum Gangsterstaat

Kartelle, mafiöse Strukturen, Mordanschläge – Südafrikas Stromkrise offenbart den desaströsen Zustand des Landes und seiner Regierung.Auf dem Weg in einen Gangsterstaat ist Südafrika ein gutes Stück weitergekommen. Immer neue Enthüllungen werfen derzeit ein grelles Licht auf den staatlichen Stromkonzern Eskom, der offenbar von vier mafiaähnlichen Organisationen beherrscht wird. Mit diesen „Kartellen“ stünden auch zwei Minister des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) in Verbindung, gab der scheidende Eskom-Chef André de Ruyter jüngst in einem TV-Interview bekannt – ohne allerdings deren Namen zu nennen.

Die Machenschaften dieser „Kartelle“ kosten den hochverschuldeten Stromkonzern nach den Worten des 54-jährigen Managers monatlich rund eine Milliarde Rand (200 Millionen Euro). Einer der Gründe, warum Eskom nur noch gut die Hälfte seiner eigentlichen Kapazität produziert.

Lesen Sie HIER den Beitrag der Stuttgarter Nachrichten.