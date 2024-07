Lesetipp/SWP: Unsichtbare Besatzung – Die Türkei und Russland in Libyen

Symbolbild

Westliche Regierungen werfen Russland und der Türkei vor, mit ihren Militäreinsätzen Libyen zu destabilisieren. Doch deren Präsenz ist im libyschen Alltag kaum spürbar, selbst in unmittelbarer Nähe ihrer Militärbasen. In diesem Megatrends Afrika Spotlight argumentiert Wolfram Lacher (SWP), dass beide Staaten bewusst Zurückhaltung üben, um langfristig in Libyen Fuß zu fassen – ein Ansatz, der bisher zu funktionieren scheint.

Bei meinen Besuchen in Tripolis in den letzten zwei Jahren fuhr ich immer wieder zu Treffen auf einer Militärbasis am westlichen Stadtrand der Hauptstadt. Die Basis liegt am Ende einer Sackgasse einige hundert Meter von der Küstenstraße entfernt. Um dorthin zu kommen, muss man an einem anderen Stützpunkt in unmittelbarer Nähe vorbei, Sidi Bilal – einer von mehreren Stützpunkten syrischer Söldner, die seit 2020 von der Türkei im Westen Libyens stationiert wurden. Bei meinen ersten Besuchen konnte ich deutlich die türkische Flagge an der Mastspitze im Inneren der Basis erkennen. Syrische Kämpfer beäugten mich misstrauisch, während ich vorbeifuhr. (Stiftung Wissenschaft und Politik)

